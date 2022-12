Hernádi Zsolt a gyerekeit és a Szivek családot is bevonta az esztergomi szállodabizniszébe

A Hernádi és a Szivek család is régi esztergomi család, október óta közösen tulajdonolják a tavaly nyáron megnyitott Grand Hotel Esztergom luxusszállodát – derül ki a nyilvános adatbázisokból. Ebben az az újdonság, hogy a jelentős részben közpénzből épült hotel eddig csak Hernádi Zsolthoz, a Mol elnök-vezérigazgatójához volt köthető.

A szálloda tulajdonosa a Solva Property Kft., amely eddig kizárólag a Solva Magántőkealaphoz tartozott. Ez a Gran Private Equity Zrt. által kezelt magántőkealap, a Gran Private Equity pedig Hernádi Zsolt érdekeltsége 80 százalékban. Október közepén azonban bővült a Solva Property tulajdonosi köre:

Solva Magántőkealap Gran Hills Kft.

Gran Valley Kft.

Gran V4 Zrt.



Azt a hvg.hu már áprilisban megírta, hogy ingatlanüzemeltetéssel foglalkozik a Gran Valley Kft., amelyet Hernádi Zsolt fia, Hernádi Zsombor alapított. Hasonló ingatlanos céget gründolt néhány hónappal ezelőtt a menedzser másik fia, az ifjabb Hernádi Zsolt, mégpedig Gran Hills Kft. néven. A cikk szerint Hernádi nem szokott a családjáról nyilatkozni, mindössze annyit lehet tudni, hogy mindkét fiúnak, valamint húguknak, Hernádi Zitának is Balogh Emese az édesanyja. A 2001-es születésű Zita is tulajdonos a Gran Hillsben. A Gran Valley Kft. másik tulajdonosa Hernádi Zsófia, akinek az édesanyja viszont Klement Judit.

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A Gran V4 Zrt. nem a Hernádi családhoz tartozik, hanem Szivek Ferenchez. Ő korábban a Nones Holding Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője volt, a cég tulajdonosa Szivek Norbert. Róla a 444 is terjedelmes cikket közölt, hiszen ő volt az állam kincstárnoka a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezetőjeként.

A Szivek családdal az Átlátszó is foglalkozott, cikkük szerint a rendszerváltás már vagyonos családként érte Szivekéket, és az idősebb generáció a helyi privatizációból is kivette a részét. Került utóbb minden, kandallógyár, pékség, sporttelepes ingatlan a környéken, hotel az Alföldön. A család a kezdetektől közösen üzletel: az idős családfő, az ő első házasságából származó fia, ifjabb Szivek Ferenc, az unoka (a legifjabb Szivek Ferenc), illetve a féltestvérénél 16 évvel fiatalabb Szivek Norbert számos vállalkozásban együtt vettek/vesznek részt, írta az Átlátszó.

A kandallógyár most is megvan: a 2021-ben 1,4 milliárd forint forgalommal és 315 millió forint nyereséggel záró SC Invest Egom Kft.-nek Szivek Ferenc az egyik tulajdonosa, aki október óta tehát a Hernádi família mellett a Grand Hotel Esztergom egyik birtokosának is mondhatja magát.

Lassan megtérülő beruházás

A két tehetős család összebútorozása mellett ez azért érdekes, mert maga a szálloda jelentős részben közpénzből épült.

A Grand Hotel létrehozása 9,2 milliárd forintba került, ehhez 3,2 milliárd forint támogatást biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)

– mondta Hernádi Zsolt a tavaly nyári megnyitón. Vissza nem térítendő állami támogatásról van szó.

A milliárdos üzletember azt mondta, piaci alapon nem lenne nyereséges az esztergomi luxusszálloda, ezért szerinte normális, hogy az állam milliárdokat adott a beruházásra. A Régió Tv Esztergomnak adott interjúból derült ki, hogy azért vágott bele az építkezésbe, mert úgy számolt, ha a saját tőkéjét kiegészíti állami támogatással, akkor a kettő együtt elég ahhoz, hogy a szállodát befejezzék. Ugyanakkor többször is hangsúlyozta, hogy egy nagyon lassan, legalább 13 év alatt megtérülő befektetésről van szó.

Magát a szállodát a Garancsi István tulajdonában lévő Market Zrt. építette.