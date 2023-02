Lemondott a szerb parlamenti képviselő, aki a Koszovó miatt összehívott ülésen pornót nézett

A múlt héten pornót nézett a telefonján a Koszovóról szóló parlamenti ülésen, ezért most lemondott a képviselői mandátumáról egy szocialista politikus Szerbiában.

Zvonimir Stevićet, a kormánykoalíció kisebbik pártja, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) képviselőjét videóra vették, amint pornóvideókat nézeget, amíg a képviselőtársai arról vitáznak a parlamentben, hogyan lehetne megoldani a Szerbia és Koszovó közötti vitát, illetve hogyan lehetne elérni, hogy Szerbiának ne kelljen elismernie Koszovó függetlenségét.

Miután a felvétel nyilvánosságra került, maga a szocialisták elnöke, Ivica Dacic külügyminiszter szólította fel Zvonimir Stevićet a lemondásra.

Aleksandar Vučić köztársasági elnök a múlt héten vett részt a parlament ülésén, és ott ismertette azt a nemzetközi javaslatot, ami Szerbia és Koszovó kapcsolatát rendezné. Az ülés után elégedetlenségének adott hangot, mert szerinte a kormánykoalíció részét képező SPS tagjai nem voltak eléggé aktívak a vitában.

Emellett a saját párttársairól, a Szerb Haladó Párt (SNS) képviselőiről is bíráló megjegyzéseket fogalmazott meg. Azt mondta, elege van azokból, akik a pártra hivatkozva akarnak meggazdagodni, amikor viszont az országért kellene harcolni, akkor hátat fordítanak.

A Vecernje Novosti belgrádi napilap olyan információkat is megjelentetett, amik szerint Aleksandar Vučić arra is kész, hogy szakítson koalíciós partnerével, és már akár szeptemberben előrehozott parlamenti választásokat tarthatnának az országban. Annak ellenére, hogy tavaly kezdte el a második, 5 éves államfői mandátumát, Aleksandar Vučić állítólag azt is kijelentette, hogy kész lenne miniszterelnök-jelöltként indulni egy esetleges választáson.

Szerbiában az elnökválasztással egy időben, tavaly tavasszal tartottak előrehozott parlamenti választást, amivel sok ellenzéki politikus került be a parlamentbe. A Szerb Haladó Pártnak a Szerbiai Szocialista Párttal, valamint a Vajdasági Magyar Szövetséggel együttvéve csak kismértékű többsége van a képviselőházban. (MTI)