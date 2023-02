Kutyaszart törölt kritikusa arcába a német balettigazgató

Felfüggesztették állásából a legjobb német balett-társulat, a Hannoveri Állami Operaház balett-társulatának igazgatóját, Marco Goeckét, akit ezzel párhuzamosan az operaházból is kitiltottak.

photo_camera Marco Goecke 2019-ben, amikor kinevezték a Hannoveri Állami Operaház balett-társulata igazgatójának. Fotó: CHRISTOPHE GATEAU/dpa Picture-Alliance via AFP

Göcke vasárnap, társulata legutóbbi előadása után konfrontálódott Wiebke Hüsterrel, a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) balettkritikusával. Goecke előbb szavakkal, majd tettleg bántalmazta a kritikust: miután jól lehordta, egy zacskó kutyaszart vett elő a zsebéből, majd szart kent az újságírónő arcába.

A FAZ közleménye szerint a balettigazgató Hüster szombaton megjelent kritikáját kifogásolta. Hüster Goecke a Nederlands Dans Theaterrel közös produkcióját, A holland hegyent bírálta, és hát azt kell mondjuk, nem volt lenyűgözve. "Az ember aközött ingadozik, hogy beleőrüljön vagy megölje magát unalmában" - írta az előadásról, amely szerinte olyan, "mintha egy jól fűtött szoba ablakán át bámulnánk a tengert, örök nyugdíjban".

Goecke 2019 óta a hannoveri balett igazgatója. A táncművészet világán túl leginkább celebtacskójáról, Gustavról ismert, amivel egyszer még a monacói Karolina hercegnő, a fajta ismert rajongója is elfogyasztott egy ebédet Párizsban (Gustavról itt olvashatnak többet, a cikkben képet is láthatnak róla). A hírek szerint a Hüster ellen bevetett kutyaszar is Gustavtól van, egészen friss lehetett.

Goecke vasárnap, amikor letámadta a kritikust, azzal fenyegetőzött, hogy kitiltja az Operából Hüstert, akit azzal is vádolt, hogy az ő lehúzó kritikája miatt mondta le több patrónusuk is a szezonbérletét.

Hüsternek a támadás után az Operaház egyik sajtósa segített lemosni az arcát. A kritikus a tisztálkodás után rendőrségi feljelentést tett. Az Operaház vezetése pedig egyből bocsánatot kért tőle személyesen és nyilvánosan is. (Via The Guardian)