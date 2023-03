Whiskey-gombás per miatt kell a Jack Danielsnek leállítania egy építkezési projektjét

Leállítják a Jack Daniels egyik építkezési projektjét, miután egy ott lakó azért perelte be őket, mert a kiszabaduló alkoholgőzök miatt whiskey-gomba fertőzés borította be a házát - írja a BBC.

photo_camera Scotch whisky választék, csak tessék Fotó: GERAULT GREGORY/Hemis via AFP

Az etanolgőzzel táplálkozó whiskey-gomba világszerte nő pékségek és szeszfőzdék közelében. A Tennessee államban élő Christi Long ingatlanát azonban mostanra szinte teljesen beborította a fekete, kéregszerű gomba, ami egyre nagyobb problémát jelent az egész környék számára. Long szerint, aki rendezvényhelyszínt üzemeltet a most épülő Jack Daniels-raktár mellett, a betolakodó gomba miatt már több százezer forintot kellett költenie erőgépes mosásra. Ezért most beperelte a helyi megyei területrendezési hivatalt, mert az nem megfelelően hagyta jóvá a raktárakra vonatkozó engedélyeket. A környék többi lakója pedig azt követeli, hogy a Jack Daniel's telepítsen légszűrőket a probléma leküzdésére.

Long ügyvédje, Jason Holleman szerint a whiskytársaságok gyakran beszélnek arról a párolgási folyamatról, amit az „angyalok adójának” is neveznek, anélkül, hogy megemlítenék az ebből következő penészesedést. „Ha részt veszel egy ilyen lepárlótúrán, akkor mindig szóba kerül az angyalok adója is, ami a légkörbe kerül” - mondja. Azonban Holleman szerint, pont emiatt a párolgási folyamat miatt telepszik meg a környéken az „ördöggomba” is.

A helyi bíróság most elrendelte az építkezés leállítását, mert úgy ítélte meg, hogy az engedélyezési eljárás sosem fejeződött be teljesen. „Tiszteletben tartjuk a kancellár döntését” - mondta a cég szóvivője, majd hozzátette, hogy a „Jack Daniel Distillery továbbra is betartja az előírásokat és az iparági szabványokat a Tennessee, Lincoln Co-ban található hordóházaink tervezésével, építésével és engedélyezésével kapcsolatban.”

A Baudoinia compniacensis nevű gombát a francia szeszfőzők szövetségének igazgatójáról nevezték el, aki az 1870-es években fedezte fel, hogy a gomba a konyaklepárló üzemek közelében nő, ami világszerte számos panaszhoz és perhez vezet.

Tennessee-ben a whiskey-ipar és a lakóövezetek is folyamatosan fejlődnek, ami egyre több konfliktushoz vezet a lepárlók és a háztulajdonosok között. Az elmúlt időben legalább három másik megyében is azzal érveltek a lakosok, hogy a gomba károsítja az ingatlanjaik értékét és jogi úton próbáltak meg harcolni a szeszfőzdék bővítése ellen.