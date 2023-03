Ismétlés a túlzás anyja – évekkel korábbi felvételeket használ a közmédia, amikor az aktuális menekülthelyzetről tudósít

Az illegális bevándorlást a nyolc évvel ezelőtti menekültválság óta tartja folyamatosan napirenden a kormány. A „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” jelenleg is érvényben van, legutóbb szeptember 7-éig hosszabbították meg. A déli határra nehezedő nyomásról Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója rendszeresen közöl adatokat a köztévében, Bohár Dániel kormánypárti influenszer január végi videójában pedig már arra a következtetésre jutott, hogy a baloldali pártok támogatják az illegális migrációt, mert a menedékkérőkkel jelentősen növekszik a szavazótáboruk.

A köztévén 2015 óta mindennaposak a korábban sosem látott menekültáradatról, fokozódó fenyegetésről és veszélyről, tűzben edzett, felfegyverkezett, mezítlábas »migránsokról« és rettegő falusiakról szóló híradások, amelyeket a műsor szerkesztői rendre ugyanazokkal a képkockákkal illusztrálnak. Kiválasztottunk néhányat az elmúlt egy évből, és megnéztük ezek előéletét – mikor és hol bukkantak fel először, összesen hányszor és milyen képaláírásokkal használták őket –, hogy nagyobb képet kaphassunk arról, miként manipulálja a menekülő emberekről szóló híreket a közmédia.

Kamu támadástól grafikonhamisításig

A Médiatanács 2019-ben megállapította, hogy az M1 esti Híradójából ömlik a legtöbb migrációval kapcsolatos bűncselekményről szóló hír. Volt példa a köztévén meg nem történt migránstámadásokról szóló hírekre, grafikonhamisításra, és arra is, hogy bevándorlásellenes német politikusokat állítottak be bevándorlástól rettegő átlagnémetekként. De ki ne emlékezne a médiatörténeti pillanatra, amikor a királyi tévé egy nap különbséggel írta át a saját menekültekről szóló híradásának alámondását:

ugyanaz a menedékkérő férfi az egyik nap még nem szokott verekedni, a másik nap meg már arról nyilatkozik, hogy rendszeresen verekszik a határőrökkel. A több mint ötven, az elmúlt egy évben leadott adásból, amit a cikk kedvéért megnéztem, mindössze egy bejátszott felvételnél tüntették fel, hogy a forrás a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, és a dátum szerint 2020. szeptember 30-án készült – tehát bő két és fél évvel ezelőtt. Hogy a hírekben használt felvételek eredetileg honnan származnak, nehéz ellenőrizni, ezért megkérdeztem az M1 Híradót, hogy milyen forrásokból szerzik be az adásokban szereplő felvételeket. Ha választ kapok, a cikket frissítem.

A köztévé kedvenc képkockái

A köztévén talán legtöbbször lejátszott képkocka ez az akciófilmbe illő jelenet, amit tavaly június óta legalább tizenkétszer vágtak be menedékkérőkről szóló „aktuális” híradásokba:

A feltehetően éjszakai felvétel, amely a Híradó állítása szerint fegyveres menedékkérő férfiakat ábrázol a szerb–magyar határon, a közmédia híradós stábjának másik kedvence. Legalább nyolc különböző adásban szerepelt, mindig más képaláírásokkal:



Közel ugyanekkora népszerűségnek örvend az a hőkamerás felvétel is, amin létrát cipelő alakok látszódnak:

Ne feledkezzünk meg a levegőbe lövő magányos fekete ruhás férfiról sem, akit szintén több különböző híradásba vágtak be, más és más kontextusban:

Nem csak a felvételekkel, a számokkal is túloznak

Az Európai Határvédelmi Ügynökség (Frontex) éves összesítése szerint tavaly legalább 145 600 illegális határátlépés történt a nyugat-balkáni útvonalon, vagyis a szerb–magyar határon. Ez a szám 2015 óta nem volt ilyen magas. Ezek alapján akár igaz is lehet az az állítás, hogy nyolc éve nem látott menekültáradat zúdul a déli határra, de azt is tudjuk, hogy miként az ismétlés, úgy a túlzás sem áll távol a kormánytól és a „hozzá közel álló” médiabirodalomtól.

Júliusban Orbán Viktor és Szijjártó Péter is arról beszélt, hogy a tavalyi évben addig több mint százezer illegális bevándorló – a kormánypropaganda szóhasználatával élve „migráns” – próbált Magyarországra jutni. Akkor azonban kiderült: a rendőrség statisztikáiban egy ember többször is szerepelhet és szerepel is. Míg a miniszterelnök akkori nyilatkozata szerint „migránsok százezrei ostromolták Magyarország határait”, a külügyminiszter szerint pedig tavaly januártól júliusig több mint 120 ezer illegális határátlépőt tartóztattak fel, hamar világossá vált, hogy



bár az akkor rendelkezésre álló legfrissebb statisztikákban valóban közel 120 ezres szám szerepelt, ez nem a Magyarországra belépni próbáló emberek számát mutatta. Hanem az egyes próbálkozásokét. Tehát ha egy ember többször is megpróbált átlépni a határon, őt többször is beleszámolták a rendőrségi statisztikába.

A nálunk alkalmazott – egyébként jogellenes – visszakényszerítés rendszere lehetetlenné teszi, hogy számon tartsák, pontosan hányan próbálnak átjutni a határon. A Frontex tavaly májusi adatai szerint az év első öt hónapjában 41 ezer illegális belépési kísérlet történt a teljes nyugat-balkáni migrációs útvonalon. Ehhez képest a magyar rendőrség ugyanezekben a hónapokban valamivel több mint 81 ezer illegális határátlépési kísérletet listázott délen, és ehhez képest beszélt a kormány „százezrekről".



Azt még az uniós migrációs térképen is feltüntetik, hogy az adatok inkább az illegális határátlépési kísérletekre vonatkoznak, nem pedig személyekre, mivel jelenleg nincs olyan uniós rendszer, amely képes lenne minden ember mozgását követni.

Szándékosan ferdítik a valóságot

Hogy ugyanazt a felvételt más és más környezetben, újra és újra használni – anélkül, hogy fel lenne tüntetve, hogy archív felvételt látunk – hírhamisításnak számít-e, a magyar médiaszabályozás szerint nem egyértelmű. Polyák Gábor, az ELTE Média és kommunikáció tanszékének vezetője a Lakmuszon írt arról, hogy a közmédiának meg kell felelnie a demokratikus nyilvánosság eszméjének, tehát teljes körűnek, tárgyilagosnak, kiegyensúlyozottnak és valósághűnek kell lennie, de a túlzásnak csak akkor lehet jogi következménye, ha konkrét személyeket érint hátrányosan.

Elméletben a hamis kontextus az egyik legelterjedtebb álhírmódszer: ha a címek, feliratok, látványelemek nem passzolnak a képhez, vagy a felvétel és a történet között nincs igazi kapcsolat, az kimerítheti a hírhamisítás fogalmát. A Conversation cikke szerint a megtévesztésnek ez a formája azért különösen veszélyes, mert