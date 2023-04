Orbán Balázs szerint a „gyermekvédelmi" népszavazás is megmutatta, hogy nem vagyunk diktatúra

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerda este Tucker Carlson műsorának vendége volt: elmondása szerint a magyarok szigorú gyermekvédelmet akarnak, elképzelésünk sincs arról, mi az a „woke", és az - amúgy érvénytelen - „gyermekvédelmi" népszavazásból is látszik,

hogy Magyarország nem diktatúra.

Yesterday, I spoke up in defense of 🇭🇺Hungary's stance on child protection amidst pressure from Brussels.



Thank you, @TuckerCarlson for having me on the show!



🎥🎙️👇Watch the full interview below: pic.twitter.com/sEi1tCVBsP