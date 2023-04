Elestek a kormányzati szerverek: hiba csúszott több határátkelő, a Ferihegy és az EESZT informatikai rendszerébe is

Olvasói értesülés szerint közel egy órája nem lehet kiváltani az e-recepteket több hazai patikában, mert a hiba csúszott az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér szervereibe. A rendszer elsődleges és tartalék másodlagos szerverei sem válaszolnak, az oldal és az elektronikus receptek sem töltődnek be, tehát jelenleg nincs mire kiadni a vényköteles gyógyszereket.

A hibát több gyógyszertárból is jelezték, és mi is tapasztaltuk. A kormányzati szerverek hétfőn egyébként több fronton is elestek: a rendőrség közleménye szerint informatikai rendszerprobléma merült fel több közúti határátkelőhelyen és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is.

A probléma már ismerős lehet két évvel ezelőttről, amikor a patikák azért nem tudtak receptre felírt gyógyszereket kiadni, mert egészségügyi szolgáltatóként nem engedte őket bejelentkezni a rendszer. Megkérdeztük a Belügyminisztériumot, tudnak-e a problémáról, azt mi okozza és mikorra várható megoldás - ha választ kapunk, cikkünket frissítjük.