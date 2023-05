Hivatalosan is itt a tavasz: Hernádi Zsolt rövidnadrágban tartott bizalmas egyeztetést Garancsi Istvánnal és egy welsh terrierrel

Az igazán nagy dolgok pisiltetés közben dőlnek el. Azt nem tudjuk, hogy kedden délelőtt is nagy témákról esett-e szó, amikor olvasónk, D. a Városmajorban az elmélyülten beszélgető Hernádi Zsolt-Garancsi István-duóba botlott, a társaságukban egy gyanúsan hallgató, aranyos welsh terrierrel. A drótszőrűeket nem annyira ismerő olvasók kedvéért mondom, hogy Hernádi a MOL elnök-vezérigazgatója, civilben milliárdos, 44,6 milliárd forintot kitevő becsült magánvagyonnal. Garancsi pedig sok más mellett a kormánybirodalomba tartozó Market építőcég, illetve összesen 151,3 milliárd forintra becsült vagyon tulajdonosa.



A két NER-báró szeret közösen üzletelni. Eddigi legnagyobb húzásuk talán az volt, amikor a gyanú szerint egymással össze is játszó magántőke-alapjaik uniós milliárdokat fektettek szexoldalakba. Például annak a Weiler Péternek a Dating Central Euorpe Zrt-jébe, aki ezzel párhuzamosan keményen NER-kritikus festőművészként is futtatta magát. A Unió csalás elleni hivatala által is kivizsgált esetekben a Hernádi-Garancsi duó alapjai az uniós polgárok pénzét arra használták, hogy Weiler cége irreálisan magasra pumpált áron vehessen meg olyan domainneveket, mint a melegrandi.hu, a viszony.hu vagy a szexrandi.hu. Az OLAF által vizsgált JEREMIE programba becsatlakozó magyar cégek annyi szabálytalanságot követtek el, hogy Magyarország több mint 4 milliárd forintot bukott.



Hernádi - ő fogja a pórázt - és az állatok kapcsolatáról eddig annyit lehetett tudni, amit az ATV-n elárult Rónai Egon "Húzós" című műsorában: állatorvos édesapja 16 éves korában állatorvosnak szánta, ezért később egy évig ellető volt Esztergom környéki tehenészetekben. "Hatkor kellett kimennem Kesztölcre, reggelizhettünk az istállóban, megszoktam, de nem szerettem meg" - emlékezett ezekre az időkre. A welsh terriereket szerencsére nem kell sem fejni, sem elletni.