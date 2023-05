Generatív mesterséges intelligenciával turbózza fel keresőmotorját a Google

photo_camera Sundar Pichai beszél a Google fejlesztői konferenciáján 2023 május 10-én Mountain View-ban Fotó: JOSH EDELSON/AFP

Nagy mesterséges intelligencia-terveket jelentett be szerdán Sundar Pichai, a Google elnök-vezérigazgatója.

A tech-óriás bevezeti a generatív mesterséges intelligencia használatát a mindenki számára elérhető keresőmotorjaiba.

A bejelentés nem számít meglepetésnek azután, hogy a Microsoft év elején bejelentette: GPT-4-es típusú AI-val turbózza fel a Bing keresőszolgáltatását.

A Google most még kísérletinek nevezett szolgáltatása első körben korlátozott mennyiségű felhasználó számára lesz elérhető, hogy aztán a folyamatos tesztelés nyomán végül megnyissák azt a nagyközönség előtt is.

Pichai elmondta azt is, amit hetek, sőt hónapok óta ismételget, hogy szinte minden terméküket generatív AI-val egészítik ki és szerelik fel.

A Google az éves fejlesztői konferenciáján jelentette be mindezt. Ugyanitt bemutattak egy 1800 dollárért vesztegetett telefont is, ami könyvszerűen nyílik és zárul.

Bejelentették továbbá, hogy megszüntetik a a ChatGPT-hez hasonló AI-chatbot, a Bard várólistáit. A szolgáltatás mostantól 180 országban lesz elérhető angol nyelven.

A nagy mondások aligha érik meglepetésként az informatikai piacot: a Google nagy nyomás alatt van azóta, hogy a ChatGPT minden idők legdinamikusabban terjedő alkalmazása lett.

A Bardot a nagy sietség miatt korábban is mutatták be, minthogy megfelelően működött volna, és ez kellemetlen helyzeteket is eredményezett.

Fájdalmasan kellemetleneket: 100 milliárd dollárt esett hirtelen az anyavállalat Alphabet részvényeinek összértéke, ami szépen mutatja, hogy a befektetők mennyire közelről figyelik az AI-fejlesztéseket és az informatikai piacon kibontakozó – hozzáértők szerint is komoly globális kockázatokat rejtő – versenyt. (BBC)