Nem jött össze Orbánnak a kézcsók, a moldovai elnök inkább elrántotta a kezét

A magyar miniszterelnök szeret kezeket csókolgatni.

Most csütörtökön azonban nem jött össze neki, amikor Maia Sandu moldovai elnökkel találkozott az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának kezdetén a bulboacai Mimi-kastélyban, Sandu egy határozat mozdulattal elhúzta a kezét a már csücsörítő Orbán elől. Végül kiegyeztek egy kézfogásban.

Az Európai Politikai Közösség találkozóján 45 európai ország állam-, illetve kormányfője vett részt, valamint az európai uniós központi intézmények vezetői. Ez volt a második csúcsértekezlet, az elsőt tavaly rendezték Prágában. A találkozón Maia Sandu megállapította, hogy a résztvevők egységesnek mutatkoztak Ukrajna támogatásában, és ezzel is bebizonyították, hogy az európai nemzetek egy családot alkotnak. A személyesen jelen lévő Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is megerősítették, hogy mindaddig támogatják Ukrajnát az ellene Oroszország által indított háborúban, ameddig csak szükséges. (via MTI)