Megbírságolták a Yandexet, mert nem szolgáltatott elég adatot az orosz titkosszolgálatnak

Egy moszkvai bíróság kétmillió rubeles (~ 8 millió forint) bírságot szabott ki a Yandexre, mert többször is elmulasztott felhasználói információkat szolgáltatni az orosz titkosszolgálatnak. Az FSZB-nek „személyek felkutatásához vagy a nemzetbiztonság szavatolásához” lett volna szüksége az adatokra. Hogy pontosan milyen adatokról van szó, azt a bírósági jegyzőkönyv sem részletezte.

A Yandex egy orosz technológiai cég, a Google helyi megfelelője, többek között keresője, levelező rendszere, felhőszolgáltatása is van. A Google-höz hasonlóan a Yandex is használható arra, hogy egy weboldal forgalmát mérje és mindenféle statisztikai adatot gyűjtsön a látogatókról. 2017-ben a Nemzeti Konzultáció oldalán is feltűnt ez a mérőkód. A Yandex szerepel az internetes információterjesztők nyilvántartásában, amik kötelesek bizonyos ideig számos felhasználói adatot tárolni, és kérésre az orosz bűnüldöző szervek rendelkezésére bocsátani.

A Yandex képviselője azzal érvelt, hogy a vállalat azért nem tudott megfelelni a törvénynek, mert az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók miatt nem tudott külföldi gyártmányú hardvert és szoftvert vásárolni, telepíteni és konfigurálni. "A Yandexet bűnösnek találták abban, hogy ismételten elmulasztott felhasználói információkat szolgáltatni az FSB-nek. Az első közigazgatási jegyzőkönyvet ennek a jogsértésnek a tényéről 2022-ben készítették az internetes cég ellen. Akkor a Yandexet 400 ezer rubeles bírsággal sújtották.

A háború az orosz informatikai szektorral együtt a Yandexnek is betett: a cég vezetője szankciós listára került, a Nasdaq pedig felfüggesztette a Yandex-részvények kereskedését. A cég éléről többen is távoztak és külföldre mentek, a vállalatot pedig végül kettévágták, és a fő tevékenységeket egy moszkvai székhelyű kirendeltségre bízták. (Meduza)