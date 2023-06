Nagyon mély hullámvölgybe került Milák Kristóf, ezért kihagyja az úszó világbajnokságot

„Nem indulok a júliusi fukuokai világbajnokságon – bármennyire is szeretném folytatni a 2016-ban kezdődött győzelmi sorozatomat, jelenleg sem fizikálisan, sem mentálisan nem vagyok azon a szinten, hogy ott legyek a világ legjobbjai között” - írja közleményében Milák Kristóf, a magyar úszósport jelenlegi legnagyobb sztárja.

Milák a 200 méteres pillangó világbajnoki címvédője, 2019-ben és 2022-ben is megnyerte ezt a távot, 100 méter pillangón is aranyérmes lett tavaly. 200 méter pillangón nyert olimpiát, és ezen a távon tartja a világcsúcsot is.

A közleményében úgy fogalmaz, hogy „a kielégítő választ magam is keresem, miért alakult így – annyira viszont ismerem magam, hogy pontosan érzékeljem: meg sem tudtam közelíteni teljesítőképességem száz százalékát, ami a csúcsteljesítményhez elengedhetetlen, én pedig nem szeretem beérni kevesebbel.

Ez most egy nagyon mély hullámvölgy, viszont szeretném hangsúlyozni, hogy mindez nem párosul semmiféle kétségbeeséssel. Elfogadtam, és őszintén remélem, mindenki más is el tudja fogadni, hogy egy sportoló pályafutásában adódhat egy ilyen periódus, amikor hátra kell lépnie, újra fel kell töltődnie, hogy aztán ismét készen álljon a legnagyobb kihívásokra.”

Milák nyáron pihenni akar, szeptembertől folytatná az úszást.

„Miközben továbbra is kész vagyok eleget tenni az élsportolók adminisztratív és egyéb kötelezettségeinek, most egy új feladat vár: a nyarat átgondolt, minőségi pihenéssel tölteni annak érdekében, hogy szeptembertől energikusabban, tudatosabban, még jobb hozzáállással végezhessem az edzéseket, vegyek részt a versenyeken, hogy ismét elérjem azt a szintet, amit mindenki megszokhatott tőlem.A mögöttem álló stáb tagjai, edzőim, Virth Balázs és Zala György, a MÚSZ és a Honvéd vezetői igyekeztek minden segítséget megadni, hogy a lehető leggyorsabban kikeveredjek ebből a helyzetből, és készen álljak a világbajnokságra – hálás vagyok nekik az erőfeszítésekért, és iszonyúan sajnálom, hogy ezen a nyáron nem leszek ott a medencében. Köszönöm az úszóközösség, a Honvéd-család, a támogatók és a szurkolók megértését és támogatását”.

„Ne féltsetek: hamarosan visszatérek!” - zárul a közleménye.