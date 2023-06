Völner-Schadl ügy: Süli Jánost is beidézi a bíróság

Tanúként idézik be őszre Süli János volt minisztert a Völner-Schadl ügyben, írja a Telex. Ezt egyébként maga Völner Pál kezdeményezte, a vallomásában két másik államtitkár neve is felmerült.

Süli János 2017 és 2022 között volt a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter. A nyomozati anyag szerint 2018-ban Völner - aki akkor igazságügyi miniszterhelyettes és államtitkár volt - azzal kereste meg, hogy megmutatná neki Schadl György találmányát, egy vízüzemű motort. Schadl egymilliárd forint pályázati pénzt akart szerezni, ehhez kért segítséget Sülitől.

A miniszter el is ment egy törökbálinti telephelyre, ahol találkozott a végrehajtói kar volt elnökével. A tanúvallomásában azt írta: „más találkozóra nem emlékszem, talán telefonon beszéltünk még egyszer a találmányról”, de Süli szerint a kért támogatásból végül nem is lett semmi. Schadl rajta kívül Kovács Pál és Steiner Attila államtitkárokkal is találkozott, ezért ősszel őket is tanúként hallgatja meg a bíróság.

A vád szerint a végrehajtói kar éléről - a teljes elnökséggel együtt - nemrég lemondott Schadl György korrupciós kapcsolatot alakított ki Völner Pál volt igazságügyi államtitkárral és miniszterhelyettessel. Schadl rendszeresen készpénzt – 2021 júliusáig összesen legalább 83 millió forintot – adott Völnernek, aki cserébe az érdekei szerint járt el a végrehajtók kinevezésénél és más ügyekben. Völner és Schadl mindent tagad.

(via Telex)