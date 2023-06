Csak káromkodtak 30 percen át, amikor Lukasenko először felhívta a lázadozó Prigozsint

A fehérorosz elnököt szombat óta a szláv civilizáció megmentőjeként ünneplik, mivel neki sikerült megegyeznie Jevgenyij Prigozsinnal arról, hogy tegyen le Moszkva ostromáról. Kedden a minszki Függetlenségi Palotában külön sajtótájékoztatón mesélte el, hogyan egyezett meg a zsoldosvezérrel. Aljakszandr Lukasenko azt mondta, Prigozsin elsőre felvette neki a telefon, majd egy nagyon szenvedélyes beszélgetés következett:

„Az első 30 percben kizárólag káromkodva beszéltünk. Később elemeztem, tízszer több volt a káromkodás, mint a normális szó. Ő persze bocsánatot kért, és elkezdett nekem káromkodva beszélni.”



A fehérorosz diktátor szerint Prigozsin azoknak a parancsnokoknak a hatása alatt állt, akik a fronton ezerszámra látták meghalni a katonáikat. „Tehát ebben a helyzetben beszéltem vele, amikor csak egy pillanatra ment Rosztovba, és félig-meddig meg volt őrülve.” Lukasenko először azt kérdezte, megöltek-e bárkit is Rosztovban, és fontosnak tartja, hogy ilyesmire nem került sor. Majd megkérdezte a Wagner-vezértől, mit akar. Prigozsin azt akarta, hogy adják át neki Sojigut vagy Geraszimovot. Amikor arról beszélt, hogy elmennek Moszkváig, Lukasenko figyelmeztette, eltapossák őket, mint egy poloskát. Majd elmondta neki, hogy ha nem állnak le, ő is küld egy dandárt Moszkva megmentésére, mert nem akarja, hogy kitörjön a káosz, mert az hozzájuk is átterjedhetett volna.

photo_camera Aljakszandr Lukasenko Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Elmondása szerint azt javasolta Putyinnak, ne öljék meg Prigozsint, mert a Líbiát és Szíriát is megjárt zsoldosok kiállnának egymásért, és ez a konfliktus több ezer civil halálával járna. Majd a hetedik tárgyalási fordulóban sikerült rávennie a zsoldovezért, hogy állítsa meg a Moszkvába tartó konvojt. Közben Lukasenko az FSZB vezetőjével, Alekszandr Bortnyikovval is kapcsolatban állt, aki biztosította arról, hogy nem támadják meg a visszavonuló wagnereseket. Végül biztosította Prigozsint arról, hogy ha Fehéroroszországba megy az embereivel, nem esik bántódásuk. A sajtótájékoztatón bejelentette azt is, hogy a Wagner vezetője már meg is érkezett az országába. (Belta)