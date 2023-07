Alig ért oda Szoboszlai Dominik Liverpoolba, a brit bulvársajtó máris a barátnőjén csámcsog

Műfajához mérten terjedelmes elemzésben mutatja be a brit bulvár zászlóshajója, Daily Mail Gécsek Fannit, a Liverpool által szerződtetett magyar sztárjátékos, Szoboszlai Dominik barátnőjét, akiről órák alatt temérdek mennyiségű információt gyűjtöttek össze – bár jórészt persze közösségi oldalairól. És cikkez róla már a Liverpool Echo is.

Gécsek Fanni azonnal megkapta a WAG minősítést is, ami a futballtribünök világát elemző brit bulvárban a „wives and girlfriends” rövidítést, a legnagyobb sztárok feleségeinek és barátnőinek gyűjtőfogalmát fedi. Elégedettek vele, mert nem csak gyönyörű, de tanul is:

„the VERY talented WAG joining Dominik Szoboszlai's at Anfeld: Former top tennis star Fanni Gécsek, 21, has beauty and brains as she studies for marketing degree while landing modelling gigs”. Szép ízelítője ez mindannak a médiafigyelemnek, ami Szoboszlaira vár, és amire a Premier League topjátékosainak fel kell készülniük. A Daily Mail már várja is, hogy mikor bukkan fel Gécsek Fanni először az Anfield lelátóin.

Márpedig Szoboszlai topjátékos: a Liverpool 70 millió euróért szerződtette az RB Leipzigtől, az pedig a nemzetközi összevetésben is hatalmas pénz, különösen egy 22 éves játékosért.

Gécsek Fanni, aki egyébként Gécsek Tibor egykori Európa-bajnok kalapácsvető olimpikon lánya, 2020 óta van együtt Szoboszlaival, írják a lapok.

Budapesti születésű, 21 éves, és maga is kacérkodott a profi sporttal, 2017 és 2019 között több neves tenisztornán szerepelt, újabban viszont inkább a modellkedésre és a továbbtanulásra fókuszál, és az International Business Schoolra jár, ahol marketinget tanul.

Az elemzők elégedettnek tűnnek 47 ezres Instagram-táborával is, azzal együtt, hogy a közeljövőben új távlatok nyílhatnak meg előtte ezen a terepen. (Daily Mail / Liverpool Echo)