Hiába állították le, újraindulhat Prigozsin trollgyára – vagy már újra is indult

Rövid (ál)szünet után újraindulhat Jevgenyij Prigozsin médiacége. A Patriot propagandát, dezinformációt és összeesküvés-elméleteket terjesztő híroldalaival, álprofiljaival, mesterségesen felpumpált közösségimédia-oldalaival inkább trollgyár, semmint hírügynökség.

A 2019-ben alapított vállalatot június végén, a Wagner puccskísérlete után függesztették fel az orosz hatóságok, de a holdinghoz tartozó Nyevszkije Novosztyi (Névai Hírek) főszerkesztője, Andrej Krasznobajev a napokban már a folytatásról beszélt. Orosz önkéntes csoportok szerint a valóságban le sem álltak, a Patriot alá tartozó Antibot4Navalny és a Chef's Trap profilok például a zendülés alatt is folytatták a tevékenységüket.

Rácz András: Az istenek alkonya – a Wagner csoport vége Rácz András július 05., 04:13 A puccs véget vetett a Wagner csoport és a Wagner-modell működésének abban a formában, ahogyan eddig ismertük, de már nem az a kérdés, hogy mi lesz Jevgenyij Prigozsinnal és serege maradványaival, hanem az, hogy mi fogja betölteni a helyüket az érdekeit érvényesíteni igyekvő orosz állam eszköztárában. link Forrás

A Financial Times szerint a Patriotra hazai és külföldi befektetők is fenhetik a fogukat az óriási elérések miatt, bár a cégcsoport mindig is veszteséges volt, a Kreml finanszírozásának terhére létezik. A vállalat akkor került fel az EU szankciós listájára, amikor az orosz–ukrán háborút az orosz területek visszaszerzéseként értékelte a „neonáci” ukránoktól.

A Patriotéhoz hasonló módszerekről mesélt a Lakmusznak egy magyar férfi is, aki tiniként több mint 15 közéleti, főleg kormány- és oroszbarát Facebook-csatornát üzemeltetett pénzért.

És ott van a szentpétervári székhelyű, trollgyárként is emlegetett Internet Kutató Ügynökség, ami 2016-ban a vádak szerint különböző módszerekkel – álprofilokkal, mesterségesen felpumpált közösségi médiás oldalakkal – befolyásolta nem csupán az amerikai belpolitikát, de feltehetőleg sok más ország belügyeit is.



(Meduza via FT)