Kórházba szállították Benjamin Netanjahut

Kórházba került Benjamin Netanjahu: az izraeli miniszterelnök szombaton lett rosszul, otthonában ájulhatott el. Hivatala szerint az állapota stabil, a Rámát Gán-i Sheba kórházban ápolják.

A 73 éves Netanjahu az ország leghosszabb ideje hivatalban lévő vezetője, megszakításokkal már 15 éve Izrael miniszterelnöke. A sokadszorra visszatérő politikus most egy olyan koalíció élén vezeti az országot, amelynek tagjai közül több párt is egészen nyíltan rasszista, zsidó felsőbbrendűségi eszméket vall - és ez meg is látszik az éppen zajló, a megszokottnál is erőszakosabb ciszjordániai konfliktuson.

Tavaly decemberi megválasztása óta kormánya több olyan intézkedést is átvitt, amit a helyi és a nemzetközi ellenzék is a jogállam leépítéseként értelmez. Igazságügyi reformja ellen tavasz óta százezrek tüntetnek.

