„Tudtuk, hogy baj van, de a mértékével nem voltunk tisztában”

Augusztusban számoltunk be arról, hogy az újpesti önkormányzat felmérést végzett az újpesti középiskolák körében, és lesújtó eredmény rajzolódott ki a mentális egészségükről.

A kérdőívet kitöltő 1007 diák 21 százalékát bántalmazták már szexuálisan, 35 százalékukat verbálisan, 15 százalékukat pedig testileg.

A felmérésről és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati programról a felmérés készítőjével és Újpest alpolgármesterével beszélgettünk.

„Gyakran érezted, hogy nélkülöznöd kell (nincs elég étel, piszkos ruhában jártál, nem véd meg senki); nem tudnak gondoskodni rólad kellőképpen?” - hangzik a felmérés egyik kérdése.

Újpest önkormányzatának ifjúsági referense két részletben végzett felmérést, első körben 418, a másodikban 1007 diák megkérdezésével. Az első körben megkérdezett 418 diák 22,96 százaléka válaszolt igennel a fenti kérdésre, az 1007 fős mintában pedig 26 százalék.

„Valamelyik szülőd vagy veletek élő felnőtt gyakran meglökött, megrántott, megpofozott, vagy valamit neked dobott; esetleg olyan erősen megütött, hogy az nyomot hagyott rajtad?” Erre a kisebbik mintában 21,05 százalék, az 1007 fős felmérésben a megkérdezettek 15 százaléka válaszolt igennel.

A félmérést a diákok teljesen anonim módon tölthették ki, még a nemüket sem kellett ráírni a papírra, csak azt, hogy hányadik osztályba járnak. A kérdésekre egyszerű igen-nemmel kellett válaszolni. A gyerekek középiskolákban és kitelepüléseken is kitölthették a 10 kérdésből álló kérdőívet.

Nem csak a fizikai elhanyagolás aránya lesújtó. Rengeteg fiatal tapasztalt verbális, fizikai és szexuális bántalmazást is. Sokuknak pedig a családjában is előfordulnak mentális zavarok vagy függőségek.

Az 1007 fős mintavétel százalékos eredményei:

photo_camera Fotó: Újpesti Önkormányzat

Bedő Kata alpolgármesterrel és a felmérést végző ifjúsági referenssel, Andula Zsuzsannával az újpesti polgármesteri hivatal épületében találkoztunk. Ők találták ki azt az ifjúságsegítő programot, amelynek keretében a felmérés is készült.



„Amikor ezeket a számokat megláttuk, az nekünk is döbbenetes volt. Tudtuk, hogy baj van, de számokban megjelenítve másképp hat a szembesülés. A probléma százalékokban mutatott mértékével nem voltunk tisztában”

- mondta Andula Zsuzsanna

Andula 20 éve dolgozik a gyerekvédelem, ifjúság és mentális betegségek területén, így rendszeresen tart prevenciós előadásokat, de úgy érezte, hogy jobban meg kell ismernie a fiatalok mai problémáit, ezért is találta ki, hogy felmérést készít.

photo_camera Andula Zsuzsanna. Fotó: botost/444.hu

Számára a legmegdöbbentőbb adat a felmérésben a szexuális bántalmazások magas száma volt. Számított rá, hogy a járványidőszak miatt több ilyen eset lehet, de azt nem gondolta, hogy ennyire sok.

„Nekem viszont az volt legmegdöbbentőbb, hogy a családokban mennyi mentális zavarral küzdő van. A gyerek legtöbbször csak tünethordozó. Szóval ilyen magas arány mellett hogyan képzeljük, hogy akkor ezekben a családokban egészséges gyerekek tudnak nevelkedni?” - kérdezte Bedő Kata alpolgármester.

A felmérés készítője szerint az is egy nagyon ijesztő szám, hogy a kérdőívet kitöltő gyerekek mindössze 29 százalékának nincs semmilyen úgynevezett ártalom az életében.

„Ez azt jelenti, hogy 14-18 éves korukra a gyerekek 71 százaléka már valamilyen módon sérült, vagyis ezzel a 71 százalékkal foglalkozni kell. Van, aki mélyebb, hosszútávú beavatkozásra szorul, van, akivel életviteli tanácsadás szintjén el lehet indulni. Abszolút figyelemfelkeltő volt, hogy ebben a korosztályban ennyien érzik azt, hogy vannak olyan sérelmeik, amiket nem tudtak feldolgozni. A felismerést első lépcsőfoknak tekintjük” - magyarázta Andula.

Az ifjúsági referens olykor a BRFK bűnmegelőzési referensével, Varga Brigittával járta az újpesti középiskolákat, de a kérdőívet több kerületi eseményen is ki lehetett töltenie a fiataloknak. Andula Zsuzsanna szerint volt arra is példa, hogy elolvasták a kérdéseket, és aztán úgy döntöttek, hogy inkább nem válaszolnak, ezt tiszteletben tartották, nem volt kötelező.

„Amikor lehetőséget kaptak a fiatalok a kitöltésre, akkor elmondtuk nekik, tudjuk, hogy a suliban mi a helyzet, tudjuk, hogy nagyon le vannak terhelve, de minket az érdekel, hogy ezen kívül milyen terheket hordoznak még magukon, segítsenek belelátni, hogy mivel küzdenek meg nap mint nap” - mesélte.

Bár a kérdésekre csak igen-nemmel kellett válaszolni, voltak olyan gyerekek, akik nem tudták eldönteni, mit válaszoljanak, ezért kifejtették a válaszukat. Ilyenek különösen a szexuális bántalmazásra vonatkozó kérdésnél voltak, amely így hangzott:

„Előfordult-e, hogy nálad minimum 5 évvel idősebb felnőtt szexuálisan megérintett, tapogatott vagy neked kellett őt így megérintened; esetleg megpróbált szexuális kapcsolatot teremteni veled vagy meg is tette?”

„Erre a kérdésre anonim módon odaírta, hogy a felsoroltak közül, mi az, ami történt vele. Leírta, hogy «tapogatott, és nekem is tapogatnom kell». Vagy volt, aki úgy válaszolt, hogy «kezdeményezte az aktust, de nem fejezte be»” - emlékezett vissza Andula.

Azt mondta, hogy egyes válaszok őt is annyira megviselték, hogy több alkalmas egyéni szupervíziót kellett igénybe vennie, hogy feldolgozza őket.

A kérdőív kitöltése után az ifjúsági referens és a rendőrnő a gyerekekkel még egy órán keresztül foglalkoztak, hogy ne a felmerült téma hatása alatt hagyják ott őket a kérdőív után. Átbeszélték a problémákat és lehetőséget adtak arra, hogy ha valaki szeretett volna egyedül beszélgetni, azt megtehesse. Adott esetben pedig az iskolapszichológushoz, vagy a gyermekvédelmi ellátórendszer felé irányították őket.

photo_camera Bedő Kata alpolgármester. Fotó: botost/444.hu

A kérdőív alapvetően a szülőknek, döntéshozóknak készült, egyfajta figyelemfelkeltés volt, ezért is hozták végül nyilvánosságra a felmérés eredményét. A felmérés azonban egy sokkal nagyobb, nemrég indult önkormányzati program része, amely pont a felmérésben feltárt problémákon kíván segíteni.

„A felmérés Újpestet mutatja, de nem gondolom, hogy Újpest ilyen szempontból kivétel lenne. Újpest egy nagyon jó terep volt a felmérésre, mivel a lakosság, illetve az oktatási intézménybe járó diákok életkörülményei nagyon vegyesek, ezért átfogó képet lehet kapni arról, hogy mivel nézünk szembe. De biztos vagyok benne, hogy ez egy országos probléma” - magyarázta Andula.

Kézzelfogható segítséget akartak adni

Az önkormányzat foglalkozik ifjúsági és drogstratégiával, ennek keretében vették hasznát a felmérésnek. Tavaly augusztusban a városnapokon Anduláék megpróbálkoztak egy kapcsolatépítő és egy mentálhigiénés sátorral.

„Igazából ott volt az első pozitív élmény, mert a tavalyi városnapokon 56 család keresett meg minket két nap alatt, akik nem feltétlenül újpesti lakosok voltak, de szívesen vették és fogadták a segítségnyújtást. Tudtunk valami pluszt adni nekik azzal, hogy elindult egy beszélgetés, majd a beszélgetés egyik részénél levált az anyuka, és bement a mentálhigiénés sátorba, a következő részénél pedig cseréltek, és apuka ment be” - mondta. Szerinte meglepő módon nem voltak a családoknak előítéleteik a segítő szakemberekkel szemben, a korábbi évekhez képest sokkal nyitottabbak lettek.

Andula a városnapi kitelepülés után megkereste Bedő Kata alpolgármestert, aki úgy érezte, hogy az 56 nagyon magas szám, és tovább kell foglalkozni a problémával.

„Pont akkor aktualizáltam az osztállyal a drog- és ifjúsági stratégiát, és arra gondoltam, hogy azon kívül, hogy csak beszélünk ezekről a problémákról, jó lenne valami kézzelfoghatót csinálni. Egy önkormányzatnak feladata kell legyen, hogy ezt felkarolja. Így vagy úgy, anyagi lehetőségeihez mérten, de én azt gondolom, hogy egyébként ez elhatározás kérdése, hogy ezzel foglalkozik-e egy önkormányzat, vagy sem” - mondta Bedő. Mivel elsősorban kultúrával foglalkozik, a programnak is ez adja a fő irányvonalát.

Így született meg a Felhőn Szállók Program nagyjából egy évvel ezelőtt, ami kulturális programok mellett idén augusztus elsejétől egy ifjúsági mentálhigiénés centrummal is igyekszik segíteni a nehézségekkel küzdő Újpesten lakó, vagy ott tanuló fiatalokat.

A programnak több pillére van:

van kortárs képzés, amikor rendkívüli, kihelyezett osztályfőnöki órán gimnáziumi drámatagozatosok mutatnak be egy-egy darabot a saját korosztályuknak, amit egy beszélgetés követ pszichológusokkal, pszichiáterekkel az adott problémáról, amit a színdarab bemutat,

van drogprevenciós tematikájú szabadulószoba,

az Ifjúsági Mentálhigiénés Centrum, ahol négy különböző területen dolgozó szakembertől kérhetnek a fiatalok segítséget,

és van egy Szülői Akadémia nevű program, ahol színházi előadásokkal és azt követő szakemberek által vezetett pódiumbeszélgetéssel foglalkoznak a szülőkkel.

A program tavaly tavasszal egy előadással indult, amelyre a szülőket hívták meg, itt Dobray Sarolta Üvegfal című könyvének színházi adaptációját adták elő, amit egy pódiumbeszélgetés követett szakemberekkel.

„Hiánypótlónak éreztük azt a beszélgetést, ami ott zajlott. Ott érződött az, hogy ezzel valóban foglalkozni kell, Újpest lakossága pedig abszolút vevő rá. Azt vettük észre, hogy az emberek már mernek segítséget kérni, és igazából mi azt a részét szerettük volna megerősíteni, hogy van is honnan kérni. Sőt itt helyben megtalálják azt” - magyarázta Bedő.

Az iskoláknak szervezett színdarabok és prevenciós jellegű előadások azokat a tabukat próbálják döntögetni, amelyekről a fiatalok nem mernek beszélni.

„Ha csak 50 gyereket tudunk megmenteni, megérte”

Miközben zajlottak az iskolai és a szülőknek szóló előadások, és egyre több szakember kapcsolódott be, a program kitalálói úgy érezték, hogy hiányzik még valami. Ekkor született meg az Ifjúsági Centrum gondolata, ami idén augusztus elején nyitotta meg kapuit.

„Arra jöttünk rá, hogy feszegetjük a problémákat, sokan ezeken az órákon jönnek rá, hogy van valami problémájuk otthon. Felmerült bennünk a kérdés, hogyan tovább. Muszáj volt egy olyan megoldókulcsot találnunk, főleg hogyha akut a helyzet, és tudjuk, hogy sajnos az ellátórendszer nem feltétlenül tud azonnal reagálni egyes esetekre, akkor mi itt szeretnénk az ellátórendszert segítve bekapcsolódni” - mondta az alpolgármester.

Az Ifjúsági Centrumba bárki bemehet, hogy szakemberekkel beszéljen.

„A centrumhoz nem feltétlen csak vérre menő problémákkal lehet fordulni, bárki betérhet, aki csak beszélgetne valamiről, például egy szakításról. Ha úgy érzi, hogy segítség kell, fogunk tudni neki olyan szakembert javasolni, aki mondjuk gyermeki jogokkal, családjoggal foglalkozik vagy tudunk ajánlani együttműködő civil szervezeteket, intézményeket a probléma megoldáshoz” - magyarázta Andula. A centrumba már rögtön a megnyitás utáni első napokban érkeztek fiatalok.

„Ennek a centrumnak a létjogosultsága, hogy ne kelljen hónapokat várni pszichológusra, vagy ne az legyen, hogy bejut, de fél órája van rá a pszichológusnak, nem az ő hibájából, hanem mert egyszerűen a rendszer telített. Ha csak ötven gyereket tudunk egy tanévben megmenteni, akkor már megérte szerintem” - mondta Bedő.

Mintaprogram szeretnének lenni

Az Ifjúsági és mentálhigiénés Centrum működésének kiterjesztésén túl még számos jövőbeni célja van a Felhőn Szállók programnak. Jelenleg éppen pályázatokat írnak és a versenyszférából várnak segítséget egy chatbot, mobilalkalmazás létrehozására, ahol a fiatalok online is kaphatnak segítséget.

Szeretnének egy saját mobil szabadulószobát is kialakítani, mert jelenleg a kőbányai önkormányzattal vannak szerződésben, és szeretnének egy közösségi teret is, ahol a fiatalok iskola után bandázhatnak.

Bedő azt mondta, hogy a korosztályt is szeretnék bővíteni, mert most csak középiskolásokkal foglalkoznak, de már több szülő megkereste őket, hogy a felmérésben írt mentális problémák már általános iskola felső osztályban is jelentkeznek.

Mindehhez pedig szélesebb körű összefogásra lesz szükség civil szervezettek, tankerületekkel, szakemberekkel, amiben a program kitalálói nagyon hisznek.

„Nagyon sok szakember ajánlja fel a különböző módszereit, legyen az mozgásterápia vagy meditáció. Most például egy orvosokból és kutatókból álló csapat is megkeresett minket, akik kifejezetten a szülőkkel szeretnének foglalkozni” - magyarázta az alpolgármester.

A cél az összefogással az lenne, hogy ha komolyabb problémával jelentkezik valaki az Ifjúsági és mentálhigiénés Centrumba, akkor legyen lehetőség átmeneti vagy akár fekvőbeteg ellátásra. A program most egyedülálló Budapesten, de Bedő Katáék szeretnék, ha a Felhőn Szállók mintaprogrammá válna.