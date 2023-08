Tankönyvi példák

Jó reggelt! Ez a 444 napindító hírlevele, de a feliratkozások szerelmesei itt kielégíthetik vágyaikat más hírlevelekkel is.

4 fontos cikk:

Mindjárt kezdődik

Mármint a tanév holnap, de nekünk már tegnap is ez volt a fő témánk. Nem olcsó mulatság az iskola, ezért 25 árucikkből álló bevásárlókosárral jártuk végig öt áruházlánc webshopjait, honlapjait. Találtunk 29 forintos tollat, tizenkétszeres árkülönbséget és magával árversenyző Tescót. De az olvasóink által küldött történetekből az is kiderül, hogy az iskola felújítása/használhatóvá tétele is sokszor a szülők pénzétől és önkéntes munkájától függ.

És közben úgy kezdődik az új tanév, hogy pedagógusok tömegei hagyják ott a pályát. Mi ebben az igazán fájdalmas számukra, és hogyan pótolják az intézmények a hiányukat? Az iskola hiányozni fog, a közoktatás nem, mondják a videónkban. Egy másik fronton a kormány bátorítására az egyházak éppen elveszik az iskolaépületeket - ez Hódmezővásárhelyen elég abszurd helyzetekhez vezet.

Összetett kérdések

A tankönyvek is politikai csatatérré változtak. Sokan felkapták a fejüket rá, hogy az új putyinista tankönyvekből azt tanulják az orosz nebulók, hogy az 56-os forradalomban „a fasiszta Magyarország volt katonái fogtak fegyvert”. Erre reagált az orosz nagykövetség, mégpedig egyelőre leginkább ködösítéssel. Amúgy a külügy szereti berendelni más országok nagyköveteit, csak épp nem Oroszországét, úgyhogy ez ebben a kényes kérdésben is elmaradt. Az ellenzék szerint „becsicskulás” helyett „most kell bátornak lenni”.

Mi azt néztük meg, hogy a szintén új magyar tankönyvek mit írnak Ukrajnáról és az orosz invázióról. Hát, nem sokat, de azzal a kevéssel is csak a baj van.

Magyar-ukrán

Putyint nem fogják megbuktatni, a Nyugat a III. világháborút kockáztatja, a béke Amerikán múlik, de ott a jogállamnak lassan lőttek, bezzeg nálunk. Nagy világmegfejtések hangzottak el a Karmelita teraszáról az ezúttal mikrofonállványnak öltözött Tucker Carlson társaságában. Kijev gúnyosan reagált: „Már kezdtünk aggódni: Orbán rég nem beszélt az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások leállításáról”.

Orosz-ukrán

Lezuhanó rakétatörmelékek miatt ketten meghaltak Kijevben, míg az oroszok súlyos gazdasági veszteségeket szenvedtek: egy év alatt közel 90 százalékkal esett vissza a Gazprom nyeresége.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerint sikeresen halad délen az ukrán ellentámadás, megnyílhat az út a Krím felé. Belső problémáik is vannak: a sok korrupciógyanús eset után egyesével ellenőrzik a katonai szolgálatra alkalmatlannak minősített ukránokat.

Giorgia e Vittorio

Az olasz miniszterelnök is felszólal a szeptemberi Budapesti Demográfiai Csúcson. Giorgia Meloni nagyra tartotta Orbánt, az olasz kormányfő azonban jelentősen veszített a magyar kormány iránt mutatott lelkesedéséből egy év alatt. Az ukrajnai háborút nagyon máshogy értelmezik, már a migráció kezelésében is összecsattantak, de a családpolitika még összehozhatja őket.

Focinak látszó politika

Az európai foci elsüllyedt a korrupcióban, és mire az arab államok hozzáláttak felvásárolni a klubokat, már senkit nem érdekelt, hogy mocskos a pénzük. Hova vezet, ha Szaúd-Arábia kifosztja a topligákat? Rényi Pál Dániel tldr-ben gondolja végig.

És még

