Ismét szivárog a méreg a Dunába az egykori óbudai gázgyárból

Csütörtökön ismét tiltakozó akciót szervezett a Greenpeace a volt óbudai gázgyár melletti Duna-parton. A volt gázgyári területről ugyanis olyan alacsony Duna-vízállásnál, mint amilyen a mostani is, rákkeltő mérgező anyagok szivárognak a talajvízzel a folyóba. A szervezet 2018 után most újabb, részletesebb méréseket is végzett a terület mellett a Duna-parton, hogy felmérje a szennyezés alakulását.

Már a 2018-as első mérésük kimutatta, hogy a Dunába „egyes, rákkeltőnek minősített szennyezők több százszorosan, más súlyos mérgek pedig több ezerszeresen haladták meg a talajvízre megengedett határértéket” – írja közleményében a zöldszervezet.

A Greenpeace szakértői most egy még kiterjedtebb méréssel szeretnék megtudni, hogy változott-e a szennyezettség, illetve hogy milyen mérgek és milyen mennyiségben mérgezik a Dunát. Korábban arzént, rákkeltő benzolt, mérgező PAH-okat (policiklusos vagy többgyűrűs aromás szénhidrogéneket, bővebben például itt olvashat róluk) találtak a talajvízre megadott határérték sokszorosában a talajból szivárgó bűzös, olajos folyadékkal szennyezett vízben.

A szennyező a Fővárosi Gázműveket már csaknem harminc éve kötelezték a kármentesítésre, amiért most a jogutód MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felel. Hiába írja azonban elő a kármentesítést egy jogerős határozat, a végrehajtás határidejét kitolták, és a hatóságok nem is szankcionálták a szennyezést. A Greenpeace a közleményében most megismételte: „elfogadhatatlan, hogy mérgek folynak az ivóvízbázisba, illetve az is, hogy nincs semmi jele annak, hogy mikor kezdődhet meg a mérgek eltávolítása.”