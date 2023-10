A rendőrség nevében küldenek üzenetet adathalász csalók

Adathalász csalók valótlan befizetés kezdeményezésével, a rendőrség nevével visszaélve próbálnak meg jogtalanul megszerezni személyes- és bankkártya adatokat, írja a police.hu.

A gyanús honlapot – www.ugyintezes-policeportal.com - a Rendőrség Ügyintézési Portál, befizetés funkciójának imitálásával működtetik. Az adathalászok megtévesztő SMS-ben, be nem fizetett közigazgatási bírságra, többnyire tilosban parkolásra hivatkozva keresik meg az érintetteket, elküldve részükre a fenti, adathalász linket is. A rendőrség azt is írja, hogy aki kapott ilyen üzenetet, törölje azt, ne kattintson a linkre, és ne adjon meg semmilyen személyes adatot.