Szombattól újra járnak a nemzetközi vonatok a győri fővonalon

November 18-án megnyitják az egyik vágányt az 1-es vasúti fővonalon, miután elindul a felújítás harmadik szakasza. A nemzetközi járatok, illetve egyes reggeli és délutáni személyvonatok így újra közlekedhetnek Biatorbágy és Szárliget között.

A pályasebességet lépcsőzetesen emelik majd, ezért az első időszakban késések várhatóak, a nemzetközi járatoknál 10-25 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.

A szombathelyi és soproni InterCityk helyett viszont továbbra is pótlóbuszok közlekednek Tatabánya és Kelenföld között. Az S10-es és S12-es személyvonatok többségénél is megmarad a pótlóbuszozás Szárliget és Biatorbágy között.

Szombattól az 5-ös vonalon is helyreáll a korábbi forgalmi rend, így újra közlekednek a személyvonatok Komárom és Székesfehérvár között. A pontos menetrendet ezen az oldalon lehet megtekinteni. A felújítás harmadik, egyben utolsó szakasza december 9-én ér véget.

photo_camera Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Az 1-es vasúti fővonal Biatorbágy és Szárliget közötti szakaszán augusztus 26-án vezettek be ideiglenes sebességkorlátozást a pálya rossz állapota miatt. A hírre reagálva azonnali pályafelújítást rendelt el Lázár János közlekedési miniszter, aki szabotőröket, vasútellenes szivárogtatókat és két MÁV-vezérhelyettest is kirúgott miatta.

A felújítás első szakasza szeptember 18-án kezdődött. A kaotikus első reggelen mi is ott voltunk, majd olvasóink első heti tapasztalatairól is beszámoltunk. A témában podcasteltünk is két szakértővel. A második szakasz október 27-én indult, ekkor mindkét sínpárt lezárták.