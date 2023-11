Hadházy után Donáth Anna is beleállt a DK-MSZP paktumba a zuglói Horváth Csaba miatt

Megy az adok-kapok az ellenzékben Zugló kapcsán: Donáth Anna momentumos politikus egyetért Hadházy Ákos független képviselővel, aki kritizálta a DK és az MSZP megegyezését Horváth Csaba támogatásáról. A szocialista képviselő ellen, mint a parkolási maffia-ügy egyik fő érintettje, jelenleg is büntetőeljárás folyik Zuglóban.

„Hadházy Ákos tökéletesen foglalta össze, mit gondol a Momentum az ellenzék megújításának akadályairól és lehetőségeiről, na meg a hiteles ellenzéki politikáról", írja Donáth a Facebook-bejegyzésében. Hadházy szerint az ellenzéknek csak úgy lehet esélye a Fidesz ellen a jövő évi önkormányzati választáson, ha meggyőzi a választókat, hogy másképp csinálná a dolgokat, mint a Fidesz.

A Momentum egyébként már korábban bejelentette, hogy külön jelöltet indítanak Zuglóban, méghozzá Rózsa Andrást, a kerület eddigi alpolgármesterét.



A 2019-ben még összefogott ellenzéki pártok között Zuglóban azóta sorra derültek ki botrányok; például amikor kiderült, hogyan működött szocialista kifizetőhelyként a Zugló TV.

A Demokratikus Koalíció csütörtökön jelentette be, hogy külön-külön együttműködési szerződést kötött az MSZP-vel és a Párbeszéddel, vagyis velük már biztosan megegyeztek arról, ki hol indít saját jelöltet jövőre az önkormányzati választásokon. Kölcsönösen támogatják is egymás hivatalban lévő polgármestereit az egész országban. A Momentum és az LMP egyelőre kimaradt a megállapodásokból. Összeszedtük azokat a legfontosabb helyeket, ahol még kilátásban sincs a megállapodás a 2024-es indulókról.



A 444 kérdésére, hogy vizsgálta-e a kerület a szocialista vezetés finoman szólva is aggályos parkolási vagy ingatlaneladási ügyeit, Kunhalmi Ágnes társelnök azt mondta: az MSZP „nem ügyészség és nem bíróság”, ezért párton belül nem is folytattak vizsgálatot; ahogy más általuk támogatott, más pártokhoz tartozó, hasonló gyanúba keveredett politikusokkal szemben sem. Kunhalmi hozzátette: „Karácsony Gergely kiállt Horváth Csaba mellett, és Karácsony számomra ebből a szempontból is hiteles politikai szereplő, aki ráadásul vezette is a kerületet. Horváth Csaba tőle vette át az intézményeket, szerződéseket, minden egyebet.” Diószegi-Horváth Nóra interjúja.