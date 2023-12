A Mi Hazánk most úgy érzi, a Fidesz átverte

A kormány álláspontját képviselő Répássy Róbert államtitkár a Törvényalkotási Bizottság csütörtöki ülésén sem szólt hozzá a Mi Hazánk törvényjavaslatához, amivel még a 2024-es önkormányzati választás előtt átírnák a fővárosi választási rendszert. Ettől függetlenül a Fidesz mégiscsak láthat fantáziát az ötletben, hiszen erre az ülésre egy módosítót is készítettek a javaslathoz.

Amellett, hogy a kormánypárti képviselők gondosan kijavították a Mi Hazánk jogtechnikai és nyelvhelyességi hibáit, még azt is beleírnák a törvénybe, hogy a mandátumszerzéshez akkor is elég lenne 5 százalékos eredményt elérni, ha több szervezet állít közös fővárosi listát. A KDNP-s Vejkey Imre ezt azzal indokolta, hogy „ezáltal biztosítható a választói akarat minél szélesebb körű érvényesítése és megjelenése a megválasztott közgyűlés összetételében.” Az országgyűlési választásoknál ez a küszöb két jelölő szervezetnél 10 százalékra ugrik, kettőnél több szervezetnél pedig 15-re. Ha könnyebben lehet bejutni a fővárosi közgyűlésbe, akkor még Karácsony Gergely győzelme esetén sem lenne biztosan többsége.

photo_camera Novák ELőd és Szabadi István a javaslat két beterjesztője Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A Törvényalkotási Bizottság ülésén látszólag még a Mi Hazánk képviselője, Szabadi István sem örült a fideszes belenyúlásnak. „Mi nem így terveztük ezt az előterjesztést” - mondta, majd arról kezdett beszélni, hogy a baloldali nanopártoknak sem kellene tartaniuk a 10 vagy 15 százalékos küszöbtől, ha összefognak. „Mi nem is értjük, hogy a Fidesz miért tett ilyen gesztust, hogy akár három, négy vagy öt összefogás esetén is öt százalék maradjon a küszöb. Ezt mi nem is tudjuk támogatni.”

Az ülés után kiadott közleményükben párttársa,Novák Előd már keményebben fogalmazott: „Paktumot kötött a Fidesz a balliberális pártokkal a választási törvény módosításáról.” Novák szerint ez a Párbeszéd túlélését segíti, mert így akár egy DK nélküli listán is mandátumot tudnának szerezni. Igaz, a Párbeszéd már korábban megkötötte a választási együttműködését a DK-val, szóval nem tudni, miért járnának jobban az 5 százalékos küszöbbel. Nováknak az is gyanús lett, hogy ezt a módosító javaslatot a fideszesek akkor nyújtották be, amikor már a törvényjavaslat előterjesztői visszavonására sincs lehetőség a házszabály szerint.

A szikrás Jámbor András végül megkérdezte a kormánypárti képviselőket, hogy támogatják-e a javaslatot. Vejkey Imre erre talányosan annyit mondott, hogy ő az általuk benyújtott módosító javaslatot támogatja. „Itt nem a törvényjavaslat benyújtott szövegének a támogatásáról van szó, én nem arra buzdítottam most a többieket, hanem arra buzdítottam, ami a kormánypárti tagok módosító javaslata. Hát az más. Most arról tárgyalunk. Ez azért nagy különbség.” Tehát szerinte a kormánypártok kidolgoztak egy módosítót egy olyan javaslatra, amiről még nem tudják, hogy megszavazzák-e.

Később Jámbor emlékeztette arra, hogy azt sem lehet elfogadni a Mi Hazánk törvényjavaslatának megszavazása nélkül. „A kormánypárti módosító akkor tud hatályba lépni, ha az egész törvény el van fogadva” - mondta Jámbor, amire általános jókedv támadt. Majd hozzátette: „Azért hangozzon már el itt, hogy mi történik. Önök fél évvel a választások előtt először a volt SZDSZ-es Fodor Gáborral megközvélemény-kutattattak egy javaslatot a rendszer átalakítására, aztán beadatták a Mi Hazánkkal ezt a javaslatot, csináltak egy rendkívüli ülésre egy rendkívüli igazságügyi bizottságot ugye. A kihelyezett ülést eltörölték, hogy még legyen idő plenáris ülésre beadni ezt a javaslatot. Most meg szépen kodifikálgatják az elvileg ellenzéki javaslatot, hogy rendben hatályba léphessen majd. És mindezt fél évvel egy választás előtt. Egy olyan javaslatot hoznak be, amivel teljesen egyértelműen a Fidesz-KDNP jár majd jobban.”

A parlament hamarosan szavazhat is a módosításról.