Otthagyja a Rádió 1-et és a Balázsék című reggeli műsort Vadon János, Sebestyén Balázs és Rákóczi Ferenc nélküle folytatják - jelentették be a műsor Facebook-oldalán. Vadon tizenöt évig volt a rádió munkatársa, de Sebestyénnel nemcsak itt, hanem más adóknál és az RTL Celeb vagyok, ments ki innen! című realityjében is együtt dolgoztak.

„Kicsit olyan ez számunkra, mint amikor egy családtagunk külföldre költözik. Nagyon szomorúak vagyunk, de a legjobbakat kívánjuk neki, és reméljük, hogy megtalálja a számításait”, írják a műsorvezetők.



Miután 2016-ban kitették őket a Class FM reggeli műsorából, Vadonékat az akkor még Andy Vajna által tulajdonolt Rádió 1 fogadta be. Ügy lett a Közép-európai Egyetem melletti kiállásból, az MTVA leganézásából, a vadászni járó emberek lemikropéniszűzéséből, abból, hogy a műsorvezetők a Viktor-Lőrinc-névnapot kommunista pártdallal köszöntötték élő adásban, vagy évekkel később Sebestyén transzfób monológjából, amit még a Fidesz-KDNP is megirigyelhetett volna - vagy meg is irigyelt.

Vadon és Sebestyén tévéműsora, a Celeb vagyok, ments ki innen! miatt a Média- és Hírközlési Hatóság májusban kétmillió forintra büntette az RTL-t, amiért a két műsorvezető élő adásban röhögve csúfolt és megalázott egy magyarul nem értő, kolumbiai gyereket.

Vadon távozásáról egyelőre annyit árultak el, hogy új kihívások vonzzák, és szeretné megvalósítani egy sor régóta dédelgetett álmát.