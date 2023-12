A Kreml szóvivője aggódik az EU stabilitásáért, de lenyűgözi Orbán kiállása

Ukrajna EU-s csatlakozási tárgyalásainak megkezdése teljesen átpolitizált döntés, ami évekig destabilizálhatja a blokkot, mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, majd dicsérte Magyarországot, amiért tiltakozott a lépés ellen.

photo_camera Dmitrij Peszkov a Kremlben október 10-én. Fotó: Szergej Bobiljov/AFP

„A csatlakozásról szóló tárgyalások évekig vagy évtizedekig tarthatnak. Az EU-nak mindig is szigorú kritériumai voltak, és nyilvánvaló, hogy jelenleg sem Ukrajna, sem Moldova nem felel meg ezeknek a kritériumoknak” – mondta a Reuters szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Tudja, hogy a döntéssel az EU demonstrálni akarta támogatását az országok felé, de szerinte az új tagok destabilizálhatják az EU-t. „Mivel mi ugyanazon a kontinensen élünk, mint az EU, ezért természetesen nagyon odafigyelünk erre” – mondta.

Csütörtökön az uniós vezetők döntöttek az EU-csúcs egyik legfontosabb kérdésében, miszerint Európai Unió megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Emellett Grúzia tagjelölti státuszt kapott, Bosznia-Hercegovinával pedig akkor indulhatnak meg a csatlakozási tárgyalások, ha teljesítik az Unió által elvárt kritériumokat.

Orbán Viktor előzetesen azt mondta, elképzelhetetlennek tartja ezt a döntést, ami végül úgy született meg, hogy a magyar miniszterelnök kiment a szobából. A kormánynak azért még bőven lesz lehetősége arra, hogy megakassza az ukrán csatlakozást. „A végső szót a nemzeti parlamenteknek kell megszavazni, ha nem akarjuk, hogy Ukrajna EU-tag legyen, a parlament majd leszavazza” – mondta péntek reggel Orbán.

Peszkov a szavazás kapcsán a Reuters szerint ironikusan arról beszélt: „Egyedülálló, hogy megvárták, míg Orbán elmegy kávézni, hogy a távollétében meg tudjanak hozni valamilyen döntést.”

Az éjszaka Orbán megvétózta az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélyt, valamint az EU hosszú távú költségvetését. Annak ellenére is, hogy két hete még arról beszélt, nem is létezik olyan, hogy vétó, ezt a kifejezést – mondta – nem is ismeri az unió alapszerződése. „Magyarországnak megvannak a saját érdekei. És Magyarország, sok más uniós országgal ellentétben határozottan védi az érdekeit, ami lenyűgöz bennünket” – mondta Peszkov.