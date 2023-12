Európa erős embere elsomfordál

Jó reggelt! Tegnap este sikerült egy világpolitikai tragikomédia főszereplőjévé válnunk, de mielőtt arra rátérnénk, mutatok 4 cikket, ami nem az EU-csúcsról szólt:

A zsarolás külpolitikája

photo_camera Ragyog a rivaldafényben Fotó: JOHN THYS/AFP

Sokat lehet majd elemezni, ami az elmúlt két napban történt. Az egyik lehetséges értelmezés, hogy működött az unió kompromisszumos kultúrája, és mindenki megkapta, amit akart. Az EU az egységes döntés lehetőségét, Ukrajna a katonai és humanitárius támogatást, Magyarország a visszatartott uniós források egy részét.

De azért mindenki elég ideges. A jobboldali és baloldali nagy pártcsaládok még szerdán árulónak és zsarolónak nevezték Orbánt, másnap a német szocdemek vezetője már arról beszélt, hogy Orbán Viktor képében Putyin is ott ül a tárgyalóasztalnál. A maratoni tárgyalások végére pedig a belga miniszterelnök már odáig jutott, hogy Orbánnak be kellett volna fognia a száját.

De mi lett a vége? Az, hogy a magyar miniszterelnök - korábbi harcos nyilatkozataival szembe menve - megalkudott, és nem vétózta meg Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának megindítását. Konkrétan kisétált a teremből, és így összeállt a többi 26 tagállam egysége. Ezt Európában és Ukrajnában történelmi pillanatként ünneplik. Mi szégyenkezve lesütjük szemünket, és arra gondolunk: Orbán ezután is az ukránok és kárpátaljai magyarok életével játszadozva fogja zsarolni a szövetségeseit, hogy a megkaphassa azt a pénzt, amit a kormányzati korrupció miatt elvettek tőlünk.

Magyar sakkfigurák

photo_camera Zubánics László Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Mert igen, ennek a játszmának része a kárpátaljai magyarság is. Kaufmann Balázs Ungváron interjúzott az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnökével, aki hiába kérte kárpátaljai politikusokkal együtt Orbán Viktort, hogy támogassa az ország uniós integrációját. Zubánics László nemcsak erről beszélt, hanem az ukrán nemzetépítéssel kapcsolatos álláspontjukról és arról is, hogyan született a levelük.

Nagy testvér

photo_camera Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Közben épül-szépül az orosz szuverenitásvédelem is, sőt ki is csúcsosodott Putyin elnök úr évértékelőjében. Példaképünk, a KGB-s háborús bűnös meg is dicsérte Orbánt és Ficót, hogy ők nemzetbarát politikusok, a többi uniós kormány viszont amerikai báb. „Akkor lesz béke, amikor elérjük céljainkat” - tette hozzá a magyar tanítványánál ezúttal jóval őszintébb diktátor. A NATO főtitkára szerint a Kreml egy hosszú és durva háborúra rendezkedik be.

Alacsonyan szállnak a háborús fenyegetések: orosz harci drón zuhant le Romániában, nem messze egy kétszázezres nagyvárostól, illetve a japán hadsereg is riadóztatott a kínai és orosz katonai gépek berepülése miatt.

A Lakmusz közben arról ír, hogy az Oroszországból származó dezinformáció gyakran sablonszerű narratívákat és eszközöket használ, és ezeket a példákat az utóbbi években a magyar politikai kommunikációban is viszontláthattunk.

A másik háború

photo_camera Fotó: ASHRAF AMRA/Anadolu via AFP

Az ENSZ nem tudja szervezetten osztani az ételt a Gázai övezetben, mert már olyan súlyos az éhínség, hogy megállítják az övezetbe éppen belépett teherautókat, és ott helyben megeszik az ételt. Egy hírszerzési jelentés szerint Izrael irányítatlan, „buta bombái” miatt volt nagyon sok civil áldozat Gázában.

Antiszemita támadásokra készülő hamászosokat vettek őrizetbe Európa-szerte. Meghalt az a török képviselő, aki szívrohamot kapott, amikor „Allah haragját” emlegetve ostorozta Izraelt.

Kultúránk

photo_camera Fotó: Botos Tamás/444

Szexista reklámok vs. femvertising, reklámpiaci dilemmák és médiapluralizmus, kormányzati plakátok és bébifókák – így készülünk az ünnepekre. Ja, és esik némi szó szőrtelenítésről is női podcastunkban.

Könyves podcastünk, a Nem rossz könyvek is készül, méghozzá könyvajánlóval. Nagyjából MOST kell megrendelnünk az ajándékba szánt könyvet, hogy az oda is érjen a fa alá.

Igazgatót vált az egyik legjobb magyar színház: a Mácsai Pál által alapított Örkényt kiszemelt utódja, Gáspár Máté menedzser vezeti tovább 2025-től. Addig összeszoknak.

Sihu or not sihu

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Egyik vonatfelelősünk, Molnár Kristóf interjút készített a főpolgármester-jelöltségen gondolkozó volt államtitkárral. Vitézy vasútellenesnek tartja a DK-t, és sok mindent másképp csinálna, mint Lázár János miniszter. De hogyan venné rá az embereket, hogy az autózás helyett a vasutat válasszák?