Orbán Viktor alkotmánymódosítást nyújtott be K. Endre kegyelme miatt

„A kormány nevében alkotmánymódosítást nyújtottam be, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények elkövetése esetén kegyelmet kaphasson” – ezt mondta Orbán Viktor a Facebookon közzé tett videójában az elmúlt napokban Novák Katalin tavalyi kegyelmi döntése miatt kialakult vita kapcsán.

„Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről” – így kezdte a miniszterelnök. Szerinte „nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet kell teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel.” Kitért arra, hogy neki is van öt gyereke és hat unokája. „Félbe kell hasítani”, vagy „miszlikbe kell vágni” – ez lenne az első gondolata, ha valaki hozzájuk nyúlna, mondta el. Majd miután bejelentette, hogy alkotmánymódosítást kezdeményezett, így zárta mondandóját: „Ideje rendezni ezt a kérdést!” A videó itt érhető el.

A miniszterelnök ezzel tehát korlátozná az államfő jogkörét. Novák Katalin még mindig nem mondott semmit arról, miért adott kegyelmet a bicskei gyerekotthonban pedofil bűncselekményekért elítélt igazgató bűntársának. Kedden ugyan az örmény elnökkel tartott protokolláris eseményhez kapcsolódó sajtótájékoztatón az ATV kérdést tett fel az üggyel kapcsolatban, amelyre Novák válaszolt is, de az általa elmondottakból továbbra sem jutottunk közelebb ahhoz, miért döntött a kegyelemről. Azt mondta, egy jogszabályi rendelkezés értelmében nem nyilvános a kegyelmi döntések indoklása, csakhogy Budaházy ügyében még hosszan indokolt, tehát nem lenne akadálya, hogy ezt most is megtegye.

A miniszeterelnök nem tért ki a kormány felelősségére. A kegyelmi döntést ugyanis az akkori igazságügyi miniszternek, Varga Juditnak kellett ellenjegyeznie. Varga, aki a kormánysajtó értesülései szerint a Fidesz EP-listavezetője lesz az idei európai választásokon, ezen a héten nem tartott nyilvános eseményt. Eddig még nem nyilatkozott arról, ő miért tartotta megalapozottnak K. Endre kegyelmét. Múlt pénteken a 444-en írtuk meg először, hogy Novák Katalin köztársasági elnök a pápalátogatás ürügyén kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. K. Endre a saját kezével írt egy papírt ezzel a szöveggel: „én kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki.” Ezt V. János, a gyerekotthon akkori igazgatójának áldozataival szerette volna aláíratni, ezzel megakadályozva, hogy felelősségre vonják főnökét. Nem jártak sikerrel, az igazgatót nyolc év fegyházra ítélték a pedofília miatt. Ezzel párhuzamosan az áldozatok kényszerítése miatt K. Endrét is elítélték, 3 év 4 hónap börtönt kapott. A cikkünk megjelenése után a kormánymédia megpróbálta védelmébe venni őt, innen tudhatjuk, hogy már háziőrizetben volt lábpereccel, amikor kegyelmet kapott Novák Katalintól. Ezzel együtt a büntetett előéletét is törölték a nyilvántartásokból.

A cikkünk után egyre nagyobb botrány kerekedett az esetből. A legfontosabb megszólalók az áldozatok voltak. „Nehéz szavakat találni, mikor a kegyelmi döntése megfosztja az áldozatokat a méltó igazságszolgáltatástól. A megválaszolatlan kérdések és a kegyelmet élvező bűnöző körüli homály mélységes aggodalmat váltanak ki azokból, akik szenvedtek, s a társadalomban egyaránt” -írta a köztársasági elnök oldalán Pop Mert, aki 2016 októberében az RTL-nek mondta el társaival együtt, hogyan zaklatták a nevelők éveken át a bicskei gyerekotthon kiskorú lakóit.

Beszéltünk magával K. Endrével is, aki nem sokat mondott, csak annyit, hogy nem ő írta a kegyelmi kérvényt és azt majd „az idő és a jóisten eldönti”, mikor nyilatkozik az ügyben.

Az azóta eltelt időben megszólaltak az ellenzéki pártok, Deák Dániel, Kocsis Máté, Skrabski Fruzsina, Varga Judit volt férje és sokan mások.

Orbán Viktorra azóta reagált több párt is. A DK-s Dobrev Klára posztjában azt írja: „Novák Orbán Viktor szerint is alkotmányellenesen döntött. Egy vérszegény alaptörvénymódosítás nem elég, egyetlen dolog jelenthet megoldást, a köztársasági elnök azonnali leváltása.”

Donáth Anna, a Momentum elnöke pedig így fogalmazott: „Orbán Viktor kimondta: Novák Katalin egy pedofilsegítőnek adott kegyelmet. Ennyi a lényeg. És hiába akarja demonstrálni, hogy benne nincs irgalom a gyermekbántalmazókkal szemben: Varga Judit és Novák Katalin elmozdításáról nem beszélt. A tettek beszélnek. Márpedig a tett az, hogy a pedofilsegítő szabad, és Orbán Viktornak szava sincs azokra, akik elengedték. Novák Katalinnak ezek után méginkább le kell mondania. Holnap találkozunk a Sándor-palotánál.”

Négy évvel ezelőtt a Kaleta-ügy miatt került a mostanihoz hasonló, kínos helyzetbe a kormány. Akkor is azzal próbálták leszerelni a korábbi külügyi szóvivőjük és nagykövetük gyerekpornográf felvételei miatti felháborodást, hogy keménynek látszó intézkedéseket jelentettek be. „Az őszi törvényalkotás egyik legfontosabb kérdése a gyermekvédelem lesz” - szögezte le Orbán Viktor, míg Kocsis Máté „valamennyi (!) gyermekvédelmi jogszabály” felülvizsgálatát, illetve a pedofilok nyilvános listázását ígérte meg. Aztán mégsem erről szólt a 2020. őszi törvényalkotás, az átfogó reformok pedig eltűntek a napirendről. Az alig használható „pedofil-nyilvántartást” csak 2022-ben vezették be, ami leginkább arra volt jó, hogy elterelje a figyelmet a gyermekvédelmi szakemberek által hosszan sorolt problémákról. Addigra viszont a kormány már rég átalakította - orosz mintára - a gyermekvédelmi törvényt homofób törvénnyé, és kampánytémává tette.