354 millió dollárra büntették Donald Trumpot

Első fokú ítélet született Donald Trump polgári perében, amit pénzügyi csalás miatt indítottak a volt amerikai elnök ellen. Trumpot 354 millió dollárra büntette a New York-i bíróság, ami a cégvezetéstől és a hitelfelvételtől is eltiltotta három évre.

Az ítélet szerint Trump és két fia rendszeresen és többször megtévesztették a bankokat, biztosítókat és másokat is azzal, hogy papíron túlértékelték és eltúlozták vagyonukat. Ezzel pedig jobb biztosítási- és hitelfeltételekhez jutottak.

Trump két fiát, ifjabb Donaldot és Ericet fejenként 4 millió dollárra büntette a bíróság. Emellett a New York államban folytatott üzleti tevékenységtől is eltiltotta őket két évre. A per negyedik vádlottját, Trump cégének egykori pénzügyi igazgatóját, Allen Weisselberget 1 millió dollárra büntette a bíróság.

photo_camera Donald Trump Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Trump ugyanakkor megúszta a legsúlyosabb büntetési tételt, cége megtarthatja az üzleti engedélyét.

A volt amerikai elnök fellebbezik az ítélet ellen, amit politikai boszorkányüldözésnek tart. Szerinte azért büntették meg, mert egy tökéletes céget épített.

Trump novemberben nagy eséllyel újra megmérkőzik Joe Bidennel az amerikai elnökségért, mivel négy állam után magabiztosan vezeti a republikánus előválasztást.

(via BBC)