Utazási irodájuk is van már Mészáros Lőrincéknek

Nehéz ma már olyan területet találni, ahol nincs jelen a felcsúti leggazdagabb magyar, február végétől pedig még nehezebb lett. Mészáros Lőrincék ugyanis teljesen ismeretlen vizekre eveztek legújabb cégükkel. Noha a turizmus és a szállodapiac már jól ismert számukra, az utazásszervezés egy teljesen másik világ.



A milliárdos vállalkozó február 20-án ugyanis egyik zászlóshajó cégén keresztül megalapította a TEAM Travel Kft.-t utazásszervezés főtevékenységgel. A 20 millió forintos törzstőkével létrehozott társaság konferencia, kereskedelmi bemutató szervezésével, utazásközvetítéssel, egyéb, gép, tárgyi eszköz kölcsönzésével is foglalkozhat egyebek mellett.

photo_camera Új év új vállalkozás. Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A tulajdonosa az új alapítású társaságnak a Talentis Event and Marketing Kft. (TEAM Kft.), amit a Talentis Group Zrt. birtokol. A cég ügyvezetője az a Balogh Ernő lett, aki a közvetlen tulajdonos, a Talentis Event and Marketing operatív irányításáért is felel.



Az új terület meghódítására irányuló szándék egyáltalán nem ördögtől való gondolat Mészárosék részéről, hiszen a már meglévő szállodai infrastruktúrát még jobban ki lehet használni azáltal, hogy egy utazásszervező cég is körön belül van. Ugyanakkor egyáltalán nem kizárt az sem, hogy a felcsúti vállalkozó az állami szervek és cégek utazási szolgáltatásokra kiírt közbeszerzésein szeretne sikereket elérni.