A nap, amikor az egész ország ugyanarra figyel

photo_camera Fent balra Barbara és Tóni, jobbra lent Judit és Péter Fotó: Németh Dániel/444

Régi közhely, hogy a közélet iránt akár csak egy kicsit érdeklődő magyarok párhuzamos világokban élnek. A NER lassan másfél évtizede alatt alig néhányszor sikerült átütni a propaganda falát, és szembesíteni a fideszes szavazókat azzal, mi van a falon túl. A kegyelmi ügy bizonyára ilyen volt, ezért került lépéskényszerbe Orbán Viktor. A kormányzati médiabirodalom elmúlt napjait nézve Magyar Péter fellépése szintén átlukasztotta a buborékot: hétfőn már a közmédia híradójának jelentős része a nézők megdolgozásáról és felkészítéséről szólt, a Sajtóklubban pedig magukból kikelve pocskondiázták korábbi bajtársai Magyar Pétert.

A független média fogyasztói is lankadatlan és heves érdeklődéssel figyelik az ő működését, miközben a mondandójának nagy részével már találkozhattak. Olyannyira, hogy a Magyar által kedd reggel 9-re ígért leleplező hangfelvétel értelmezéséhez érdemes megnézni ezt a két évvel ezelőtti videónkat a Völner-Schadl-ügyről. Hétfői cikkünkben pedig azt vizsgáltuk meg, mi utal arra, hogy belepiszkáltak a nyomozati iratokba - merthogy ezt is megírtuk már akkor. Az ügy lényegéhez tartozhat, hogy lehallgatott telefonbeszélgetések szerint Völner Pál Schadl Györgyhöz fűződő viszonya megváltozott, miután berendelték a Karmelitába.

Szintén hétfő reggel Magyar egy 444-es poszthoz fűzött kommentjében arra utalt, hogy Varga Judit szerepel a hangfelvételen, amit bizonyítéknak szán. Aztán este egy videóban ezt megerősítette, és azt mondta, a felvételen a volt felesége, az akkor még kormánytag Varga Judit maffiakormányzásról beszél.

Hol a pénz?

photo_camera Nagy Márton Fotó: Németh Dániel/444

A rekordot jelentő 1700 milliárdos hiányhoz az is kellett, hogy rosszul alakuljanak az áfabevételek, és hogy az állam továbbra se tudjon spórolni saját magán. Van egy tétel, ahol február végére szinte az egész éves keretet elköltötték. Közben mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk Orbánéknak, mert lejárt egy 10 éves futamidejű, részben előtörlesztett, dollárban kibocsátott kötvény, a magyar államnak 555,8 milliárd forintot kellett kifizetnie. Újra drágul a benzin, az ára egyre közelebb tavaly őszi csúcsokhoz.

Nem biztos, hogy segít a maffiakormányzás vádja elleni védekezésben, ahogy Nagy Márton miniszter a Spart fenyegeti.

Hírünk a nagyvilágban

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Sejtettük, hogy az egész világon nem sok olyan kormányt találunk, amelyben egy nő sincs, de a végeredmény így is erős. Nemcsak térképünk van, galériánk is, igaz, utóbbiba is csak mérsékelt számú fénykép kerülhetett.

Négy nappal azután, hogy a brazil szövetségi rendőrség elkobozta Jair Bolsonaro útlevelét, és letartóztatta két korábbi segítőjét azzal a váddal, hogy puccsot terveztek, a volt elnök a magyar nagykövetség bejáratánál várakozott beengedésre. A biztonsági kamerák nyilvánosságra került biztonsági felvételei alapján a magyar nagykövettel, Halmai Miklóssal is találkozott.

A véleménynyilvánítás határai

A pécsi Heindl Péter évek óta küzd a kormányzati plakátkampányok ellen. Különösen zavarja, amikor a kormány iskolai területen hirdeti, hogy az ellenzék háborúpárti. A férfi pere arról is szól, hogy meddig tart a véleménynyilvánítás szabadsága.

Terror

photo_camera Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Putyin elismerte, hogy az Iszlám Állam követte el a moszkvai terrortámadást. A gyanúsítottakat, négy tádzsik férfit, jól láthatóan összeverték és megkínozták. Iszlam, a 15 éves muszlim ruhatáros mentett meg több mint 100 embert a támadás során.