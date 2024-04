Orbán Viktor Budapesten is felnyergelt

A hét végi kézfogásdömping után a Cukor utcai Fidesz-irodában, az V. kerületi Ibolya presszóban és a XII. kerületben már a kormány és a Fidesz fővárosi frakciójának jövőbeli együttműködéseiről tárgyalt Orbán Viktor, Szentgyörgyvölgyi Péter belvárosi fideszes polgármesterrel és Fonti Krisztina hegyvidéki fideszes polgármesterjelölttel.

Budapesti ügyeket vitattak meg, elhangzott: ami most van, az tarthatatlan, Budapesten változás kell.



A miniszterelnök turnéjának legfontosabb választási ígéretei a „háború-, migráns- és szivárványos propaganda-mentesség” a fővárosban, és a családok védelme.

A kormánypárt főpolgármester-jelöltje, Szentkirályi Alexandra egy Megafon-hangulatú lejárató videóval, majd zárt ajtók mögött gyurcsányozással és Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester ekézésével rúgta be a kampányát - erről itt írtunk bővebben. A főpolgármester állítólagos hazugságairól indított videósorozat nem ment át a Lakmusz tényellenőrzésén: valós intézkedéseket hallgat el, és közben olyan ígéreteket is számon kér rajta, amilyeneket nem is tett 2019-ben.

Szentkirályi március közepén jelentette be, hogy a Fidesz főpolgármester-jelöltjeként indul Karácsony ellen – a kormány ezennel búcsút intett az utolsó nőnek is, aki a miniszter urak közelében addig még megfordulhatott. A tesztoszterondús fotó és videó után néhány nappal a KDNP is bejelentette, hogy támogatja Szentkirályi indulását, akit egyben gyorsan a budapesti Fidesz elnökének is megválasztottak.



Karácsony szerint nagy az esélye annak, hogy a Fidesz „történelmi vereséget” szenvedjen a június 9-i önkormányzati és európai parlamenti választáson: Szentkirályi hét pontja alapján úgy látja, a Fidesznek nem üzenete, hanem inkább hadüzenete van a fővárosnak, és 2010 óta nem volt még ilyen nehéz helyzetben a kormánypárt - sőt, szerinte nehezebb helyzetben van, mint az ellenzéki pártok összességében.

Vitézy Dávidot közlekedési szakértőként „egynek a jobbak közül”, politikusként középszerűnek tartja.

(MTI)