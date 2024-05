Titkos dokumentumok szerint szexuálisan zaklatták, majd megölték a 16 éves iráni tüntetőt, Nika Shakaramit

A BBC birtokába került titkos dokumentumokból kiderül, hogy az iráni biztonsági erők emberei szexuálisan zaklatták, majd halálra verték a 16 éves Nika Shakaramit, aki a 2022-es egyik iráni tüntetésről tűnt el, napokkal később pedig holtan találták.

Az Amnesty International már 2022-ben pedzegette, hogy Nika Shakaramit valószínűleg az iráni biztonsági erők megkínozták, megerőszakolták és megölték. Iráni tisztviselők viszont azt állították, hogy Shakarami egy épület tetejéről leugorva öngyilkos lett.

photo_camera Fotó: ALLISON BAILEY/NurPhoto via AFP

Az utóbbi időben több hamis dokumentum is keringett az interneten arról, hogy mi történhetett a fiatal lánnyal, de a BBC most hozzájutott egy olyan jelentéshez, melyet igazolni tudtak, hogy eredeti. Ennek nyomán pontosan feltárták, hogy mi történt a 16 éves tüntetővel, akit az akkori demonstrációk egyik arcának tartottak.

Előzmények

A 2022-es iráni nőjogi megmozdulások az erkölcsrendészet nevű erőszakszervezet egyik szeptember 13-i akciója nyomán kezdődtek. Aznap történt, hogy egy 22 éves nőt megállítottak az utcán Teheránban amint egy metróaluljáróból jött ki. Az utcai kamerák felvételén látszik, hogy Mahsa Amini kendőt, hosszú, bő és sötét ruhát viselt, ahogy Iránban a törvény ezt a nőktől megköveteli.

Valamit mégsem találtak rendben az öltözékén az arra járőröző erkölcsrendészek, úgyhogy előállították. Berakták egy kisbuszba, amiben már több másik, a környékbeli utcákban elkapott nő volt. Ilyenkor a büntetés része, hogy végig kell hallgatniuk a nőknek egy előadást a helyes öltözködésről, amit az erkölcsrendészet szervez.

Az előadás szünetében Mahsa Amini egy másik nővel beszélgetett, majd összeesett. Soha többé nem tért magához, és egy kórházban meghalt. A családtagjainak nem engedték, hogy alaposan megnézzék a holttestét, éppen csak az arcát láthatták. Azt mondták nekik, hogy szívroham végzett vele.

Amini gyászszertartásából politikai akció lett, szerte az országban elkezdtek nők tiltakozni az erkölcsrendészet és Ebrahim Raiszi elnök ellen.

photo_camera Fotó: ALLISON BAILEY/NurPhoto via AFP

A nők állami zaklatása miatt ekkor már egy hónapja forrtak az indulatok Iránban. A 2021-ben megválasztott, keményvonalas elnök, Ebrahim Raiszi szigorított ugyanis az addigi öltözködési szabályokon.

Az új szabályok bevezetésével megsokasodtak az olyan esetek, mint ami Mahsa Aminivel is történt, egyes beszámolók szerint az erkölcsrendészeknek szigorú kvótákat kellett teljesíteniük. Hogy ezeket elérjék, sokszor olyanokat is bevittek, akik láthatóan a szabályokat betartva voltak felöltözve.

Iránszerte hatalmas tüntetések voltak, amelyeket a hatóságok keménykezűen igyekeztek leverni. A tüntetéseken sok fiatal vett részt, mert a tiltakozások főként az egyetemekről indultak. Pár nappal később azonban már felgyújtott rendőrautókról, kiégett kormányzati hivatalokról és a tömegre sokkolóval támadó rendőrök meglincseléséről is érkeztek beszámolók. Válaszul lekapcsolták a netet és éles lőszerrel is oszlattak. A kórházak megteltek sebesültekkel. A nők nyilvánosan égették el hidzsábjukat, vágták le a hajukat. Ezek közé tartozott Nika Shakarami is, aki 2022. szeptember 20-án tűnt el egy teheráni tüntetésről, holttestét pedig kilenc nappal később találták meg az utcán.

Nem fogadták a fogolytáborban a hangosan tiltakozó lányt

Az iráni biztonsági erők kiszivárgott dokumentuma szerint három férfi volt jelen Nika Shakarami szexuális zaklatásánál, majd megölésénél.

A „nagyon bizalmas” címkével ellátott jelentés az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által Nika ügyében tartott meghallgatást foglalja össze. Ebben nem csak a Nika Shakarami halálában tevékenyen résztvevő gárdatagok neve szerepel, de olyan magasrangú tisztviselőé is, akik megpróbálta eltitkolni az igazságot.

A dokumentum szerint Nika közvetlen az eltűnése előtt még látszik egy felvételen, ahogy a Laleh parkban egy kukán állva felgyújt egy hidzsábot, miközben a körülötte álló tömeg azt skandálja: „halál a diktátorra”, Ali Hámenei iráni legfelsőbb vezetőre utalva.

Nika azonban nem tudhatta, hogy a biztonsági erők ekkor már figyelik őt. A jelentés szerint a demonstrációt több titkosszolgálati egység követte figyelemmel, ezek közül az egyik volt az úgynevezett, Team 12. Ők voltak azok, akik Nikát is megfigyelték gyanúsítottként a tüntetés vezetése, valamint „kirívó viselkedése", és telefonhívások miatt.

photo_camera Fotó: YING TANG/NurPhoto via AFP

A csoport egy tagja tüntetőnek álcázva magát vegyült el a tömegben, hogy megerősítse, a 16 éves a lány a tüntetés egyik vezetője. Miután erről megbizonyosodott, megpróbálták letartóztatni Nikát, akinek viszont sikerült elmenekülnie. A nagynénje korábban már beszámolt a BBC-nek arról, hogy Nika a tüntetés közben felhívta egy barátját és elmesélte neki, hogy a biztonsági erők megpróbálták elfogni.

Körülbelül egy órával később a biztonsági erők újra kiszúrták Nikát, elfogták és egy jelölés nélküli hűtőautóba tuszkolták. A raktérben három férfi volt Nikával, a csoport vezetője, Morteza Jalil elől, a sofőr mellett ült. A Team 12 őrizetbe akarta helyezni a lányt, ez azonban nem jött össze.

Először a közeli, ideiglenes rendőrőrsre akarták vinni, de ott közölték velük, hogy tele vannak, nem tudják fogadni a lányt. Ezután a 35 percre lévő fogolytáborba indultak, amelynek vezetője korábban hozzájárult a lány fogadásához, de végül mire odaértek a furgonnal, meggondolta magát. A vezető a jelentés készítőinek azt mondta, azért döntött így, mert Nika megállás nélkül káromkodott és kántált. Addigra már 14 nőt tartottak fogva, és attól tartott, hogy Nika agitálni fog másokat és lázadást fog szítani.

A Team 12 vezetője felhívta az IRGC központját, hogy tanácsot kérjen, hova vihetnék a lányt. Azt a választ kapta, hogy vigyék Teherán híres Evin nevű börtönébe. Elmondása szerint, miközben oda tartottak, csattanó hangokat hallott a furgon hátuljából.

Az egyik hátul tartózkodó férfi vallomása szerint Nika kiabálni és káromkodni kezdett a furgonban, miután elutasították őket a fogolytábornál. Ekkor a három közül az egyik férfi, Arash Kalhor a saját zoknijával tömte be Nika száját, aki viszont továbbra is küzdött. Ezután egy másik férfi, Sadegh Monjazy a furgán másik részébe vezette a lányt, lefektette és ráült, amitől lenyugodtak a kedélyek. A harmadik férfi, Behrooz Sadeghy vallomása szerint ekkor pontosan nem tudja mi történt, mert a furgonnak abban a részében sötét volt, de Nika ismét szitkozódni kezdett. Sadeghy verekedés és vergődés hangjait hallotta.

Arash Kalhor azonban egy kis időre bekapcsolta a telefonján lévő zseblámpát, hogy lássa mi történik, és meglátta, ahogy Sadegh Monjazy a kezét a lány nadrágjába dugja. Ezután kitört a káosz. Gumibot csattanása és verekedés hangja hallatszott a furgon azon részéből, ahol Nika volt. A dulakodáshoz Arash Kalhor is csatlakozott, elmondása szerint maga sem látta, hogy a lányt vagy a csoport tagját érik az ütések.

Sadegh Monjazy vallomása viszont némileg ellentmond ennek, szerinte azért tört ki a verekedés közte és a másik két férfi között, mert a többiek szakmailag féltékenyek voltak rá. Azt is tagadta, hogy belenyúlt volna Nika nadrágjába. Azt viszont nem tagadta, hogy a lányon ülve „izgalomba jött” és megérintette a fenekét. Elmondása szerint Nika ekkor annak ellenére megkarmolta, hogy a kezei hátra voltak kötve, majd lelökte magáról a férfit és arcon rúgta. Monjazy szerint muszáj volt védekeznie.

A csoport vezetője, Morteza Jalil a hátulról jövő dulakodást meghallva kérte a sofőrt, hogy húzódjon le. Amikor kinyitotta a furgon hátsó ajtaját, meglátta Nika élettelen testét. Elmondása szerint megpróbálta a vértől megtisztítani az arcát, ami „nem volt túl jó állapotban”.

Ez a leírás alátámasztja azt az állapotot, amivel Nika édesanyja a halottas házban szembesült, ahol a halotti bizonyítványban azt írták, hogy a lány halálát „kemény tárggyal végzett ütések által okozott többszörös sérülés” okozta.

A csoport vezetője vallomásában beismerte, hogy meg se próbálta kideríteni, mi történt a furgonban, csak azzal foglalkozott, hogy hova vigyék a holttestet. Jalil ismét felhívta az IRGC központját, ahol egy magasabb rangú tisztviselővel beszélt. A tisztviselő, akire Naeem 16-ként hivatkoznak a szövegben, a meghallgatásán azt mondta, hogy addigra már több ilyen halállal végződő esetük is volt, és nem akarta, hogy Nikával ez a szám 20-ra emelkedjen. Szerinte a holttest odaszállítása „nem oldott volna meg semmilyen problémát”. Ezért azt javasolta a csoport vezetőjének, hogy egyszerűen csak dobják ki az utcára. A csoport a holttestet egy csendes utcában tette ki.

A jelentés összegzésében azt a következtetést vonták le, hogy a szexuális zaklatás vezetett a dulakodás kialakulásához, amely során három gumibotot és három sokkolót is használtak, de nem tudni, pontosan melyik okozta a lány halálát.

A jelentésben összefoglaltak viszont erősen ellentmondanak az állami narratívának. Nika temetése után körülbelül egy hónappal az állami tévén bejelentették a hivatalos vizsgálat eredményét, miszerint Nika leugrott egy magas épületről. Ennek bizonyítására bemutattak egy felvételt, amin egy magas épületbe belép egy fiatal lány. Az édesanyja viszont azt nyilatkozta, hogy „semmilyen körülmények között nem tudja megerősíteni, hogy a felvételen szereplő lány Nika”. Szerinte mindannyian tudják, hogy hazudnak a lánya haláláról.

A BBC a jelentéssel kapcsolatban megkereste az iráni kormányt és a Forradalmi Gárdát, de nem reagáltak.