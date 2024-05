Megint Orbánnál járt Dodik

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság elnökét, aki legutóbb októberben járt a miniszterelnöknél.

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár azt MTI-vel közölte: Orbán és Dodik a tárgyaláson egyetértettek abban, hogy az orosz–ukrán háború árnyékában sem szabad elfeledkezni a Balkánon meglévő politikai feszültségekről.

Orbán azt mondta, Magyarország a térség békés fejlődésében érdekelt, ezért megállapodtak abban, hogy tovább erősítik Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság politikai és gazdasági együttműködését.

Orbán évek óta támogatja Dodikot, legutóbb áprilisban utazott Boszniába, hogy átvegye Milorad Dodiktól a kitüntetést, amit már Vlagyimir Putyin is megkapott.

Dodik nemrég azzal fenyegetőzött, hogy ha az ENSZ megszavazza, hogy Srebrenicában a 8000 bosnyák tömegsírokba lövése népirtás volt, a szerbek kikiáltják a függetlenségüket. Korábban azt mondta, ha Trump nyerne, akkor is kikiáltaná a köztársaság függetlenségét. Dodik idáig csak blöffölt, de most tényleg léphet, eszkalálva a Balkánon a feszültséget.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A NATO főtitkárát aggasztja az elszakadást pártoló retorika, de az országban tapasztalható jelentős külföldi, főként orosz befolyás is nyugtalanítja. Tavaly a brit és az amerikai kormány is szankciókat vetett ki Dodik ellen. A magyar kormány most is a szerbekkel és az oroszokkal van, ezért Szijjártóék inkább nem szavazzák meg, hogy genocídium volt.