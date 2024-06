Vitézy lenyomta Karácsonyt

Péntek este, a csütörtökkel ellentétben, valódi vita zajlott Budapesten: a 2024-es főpolgármester-jelöltek vitája, Karácsony Gergely és kihívója, Vitézy Dávid részvételével.

A Fidesz jelöltje, Szentkirályi Alexandra nem fogadta el a Partizán felkérését, így Gulyás Márton igazi párbajt vezényelt le a Vasas székházban a DK-listát vezető főpolgármester és az LMP által tolt ex-államtitkár között.

Vitézy volt lépéskényszerben, és ez meg is határozta az este menetét. Vitézy március óta következetesen próbálja vitára bírni az aspiránsokat, minden lehetséges fórumon elmondja, hogy kész kiállni bárkivel, bárhol, lehetőleg mindenkivel és mindenhol. Elemi érdeke volt ez, mert alacsonyabb ismertsége miatt sem számított esélyesnek, és nagy hátrányt kellett behoznia a népszerűnek számító Karácsony Gergellyel szemben. A főpolgármesternek sokáig nem állt érdekében, hogy kötélnek álljon, húzta is az időt, és az ATV illetve az RTL felkérését, főpolgármester-jelölti vitára legalábbis, nem is fogadta el. A Partizánnak azonban végül engedett.

link Forrás

Ez Vitézy intenzív és szakpolitikai kampányának is volt köszönhető, ami március óta többször látványosan zavarba hozta Karácsonyt. A Vitézyt reflexszerűen fideszesező megnyilvánulásain túl azokon az intézkedéseken érződött mindez, amiket a főpolgármester kimondatlanul is az egykori államtitkár kritikáira reagálva hozott meg, mint például a lakásügynökség létesítése vagy épp a városháza udvarának parkosítása. (Feltűnő volt az is, hogy miután Vitézy bedobta a BKK-rendészet ötletét, a 4-6-os villamosokon állandósult a BKK biztonsági szolgálatának jelenléte.)

Karácsony előnye ezzel együtt a közvéleménykutatásokban még néhány napja is megnyugtatónak látszott: a Medián (a kihívó LMP megbízásából) 38 százalékot mért Karácsonynak, 22-t Szentkirályinak és csak 21-et Vitézynek, akinek így tényleg nem volt veszítenivalója, bátran kockáztathatott. Ennek szellemében pénteken, mikor végre szemtől szembe került Karácsonnyal,

első perctől és folyamatosan tüzelt, kibillentve egyensúlyából Karácsonyt, akinek eleinte a hangja is meg-megremegett, és többször idegesen szólalkozott össze a széksorok között szurkoló LMP-s képviselőkkel és aktivistákkal is.