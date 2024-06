Magyar Péter azt mondta, elveszítene minden támogatást, ha elkezdené kritizálni Oroszországot

„Ha elkezdenék rosszakat mondani Oroszországról, azonnal elveszítenék minden támogatottságot. Itt 10 éve folyik az agymosás” – nyilatkozta Magyar Péter a lengyel Rczespospolitának, ami egyoldalas cikket szentelt a magyar belpolitikai helyzetnek. Az interjúban, amit a 24.hu szemlézett, Magyar arról beszélt, nem vitázik az orosz kapcsolatokról, de azt kijelentette, hogy a háborúban Putyin az agresszor.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza Párt vezetője szerint Orbán arra használja az EU támadásait, hogy saját választóit mozgósítsa. „Nem tudom, miért nem érti ezt Brüsszel” – mondta a lapnak. A cikk szerint a Tisza Párt a kampányban azt mutatja be, hogy Orbán klánjának tagjai miként szerezték meg az ország legjobb szállodáit és üdülőhelyeit. Azt is írják, hogy Magyar tiltakozásokat szervezett a köztévé székháza elé, ami végül odavezetett, hogy az ellenzéki vezetőket is beengedték vitázni.