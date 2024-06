Folytatódik a modernkori magyar demokrácia legnagyobb Fidesz-KDNP párbaja

Újra itt van a nagy klasszikus, amihez foghatót sehol sem találni. Hol máshol, mint Dabason, ahol 2019-ben megvillant a NER-jövője: a 16 ezer fős településen a Fidesz jelöltjeinek kizárólag KDNP-s kihívói voltak. Idén valamiért van már kutyapártos és mihazánkos jelölt is, Orbán Viktor el is ment Dabasra, biztosan azért, nehogy megszédüljenek a helyiek a választás adta számos lehetőség miatt.

Az bátran kijelenthető, hogy nincs nagyobb múltú csata fideszes és KDNP-s között annál, mint amit Dabason élnek át időről időre, vagyis önkormányzati választásról önkormányzati választásra. A csatát azok élhetik át igazán, akik az 1-es választókerületben laknak.

Az egyik oldalon Bennárik Ferenc, aki 1994 óta, vagyis 30 éve indul ebben a választókerületben. Előbb DAFI-sként szerepelt (ennek a feloldása Dabas Fejlődéséért Integrálódók, helyi fiatalok hozták létre, akik gyorsan fideszesek lett ), 1998 óta pedig hivatalosan is a Fidesz-jelöltje Bennárik.

Változatos vetélytársai akadtak, de 2002-ben jött egy kihívó, aki azóta is kitartóan versenybe száll vele: Pucsinszki Miklósné. Előbb a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség-MIÉP színeiben. 2006-ban bővült a támogatói köre, mert a Lezsák-féle Nemzeti Fórum is mögé állt. 2010-ben nemcsak az országban, itt is jött a nagy váltás: Pucsinszki Miklósné Lezsákék támogatását megtartva, de már KDNP-sként vette fel a harcot Bennárikkal. És azóta is rendre ott van a szavazólapon, most már hatodszor. Az igaz, hogy eddig egyszer sem tudta legyőzni Bennárikot. Mondjuk 1994 óta más sem.

A legszorosabb éppen a legutóbbi csatájuk volt. Ehhez kell tenni egy rövid történelmi kanyart. A Fidesz és a KDNP dabasi viszonyára sokáig árnyékot vetett egy 1993-as iskolaügy. Egyházi fenntartású lett ugyanis az egyik általános iskola, ezt a Fidesz és a DAFI ellenezte, a KDNP nyilván támogatta, elmérgesedett a konfliktus. Ezért egy ideig valóban ellenfélként indultak egymás ellen. Erre az őskonfliktusra talán már senki nem emlékszik, a KNDP-sek például csak azért indultak a fideszes jelöltekkel szemben 2019-ben, mert a fideszes polgármester megkérte őket. Nem is titkolva azért, mert azt szerette volna, ha a kompenzációs listás helyeket is kormánypártiak kapják. A terv sikerült, a kizárólag kormánypárti jelöltekből 100 százalékig kormánypárti képviselőtesület jött létre. Az együttműködés pedig príma a képviselők között.

photo_camera Amikor Pucsinszki Miklósné még kampányolt. Egy szórólap 2014-ből

De a hagyomány az hagyomány. Bennárik és Pucsinszki Miklósné idén is egymásnak feszül, de idén is úgy, hogy egyáltalán nem kampányolnak egymás ellen. Az ütközetbe kicsit bezavar egy kutyapártos (Laja István) és egy mihazánkos jelölte (Sápi Attila). Pucsinszki Miklósné, ahogy eddig, most is rajta van a kompenzációs listán, tehát ha nem is nyer, ahogy eddig egyszer sem sikerült, listáról bekerülhet újra a képviselőtestületbe.

Szomorú hír, de ez lesz az utolsó nagy klasszikus. Bennárik azt mondta a lapunknak, hogy ha nyer, ez lesz az utolsó ciklusa, 62 éves, jöjjenek a fiatalok.