A civilek tiltakozása ellenére Szálka polgármestere maradt Pálfi János

Nem volt kihívója Szálka polgármesterének, Pálfi János maradhat a helyén.

photo_camera Pálfi János polgármester Fotó: Halász Júlia

Pálfi annak ellenére volt egyedüli jelentkező a polgármesteri posztra, hogy az elmúlt években a helyi civilek több alkalommal is tiltakoztak: eredetileg a polgármester tulajdonában lévő strand lebetonozásának terve ellen, de aztán kiderült, hogy jóval nagyobb beruházásokat is tervez az önkormányzat, melyek szerintük ráadásul nem a falu, hanem csak pár ingatlanbefektető érdekeit szolgálnák. Tavaly ugyanebben a témában pedig már az Integritás Hatóság is vizsgálódni kezdett.

Pálfi 2002 óta vezeti a települést. 255 érvényes és 80 érvénytelen szavazat volt az urnákban.