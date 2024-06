Momentum, mint legerősebb ellenzéki párt? 25 százalékos DK? Történelmi fideszes vereség?

A választási kampányban rögzítettük a politikusok tuti tippjeit. Magyar Péter ebben is a legprofibb volt, mert folyamatosan alábecsülte pártja várható eredményét. A többiek mertek nagyot álmodni, és ami az igazán nagy baj: ezt ki is mondták. Nem csak az ellenzékiek, de még az olyan vén csatalovak is képesek voltak beleesni ebbe a hibába, mint Orbán Viktor.

Ki mondta? Gelencsér Ferenc (Momentum)

Mikor mondta? 2022. június 21.

Hol mondta? A 444-ek adott interjúban.

Mit mondott? „A 2024-es EP-választáson a Momentumnak kell lennie a legerősebb ellenzéki pártnak.”

Mi lett? Az EP-be nem jutott be a Momentum, aminél három ellenzéki párt, a Tisza, a DK és a MI Hazánk is jobban szerepelt.

Ki mondta? Le Marietta (Kutyapárt)

Mikor mondta? Április 12.

Hol mondta? A 444-nek adott interjúban.

Mit mondott?

„Hány százalékra számítasz az EP-választáson?

Szeretném, hogy legalább ketten bejutnánk. Az 10. Azzal számoltunk, eddig is, hogy király lenne, ha Juhász Veronika a harmadik helyen bejutna, de ahhoz már 15 százalék kell. Az elmúlt hetek turbulenciái után ez már nehezebbnek látszik. Nyilván jobb is ketten dolgozni, mint egyedül.”

Mi lett? A Kutyapárt 3,57 százalékot ért el az EP-választáson, így egy képviselőt sem delegálhatott.

Ki mondta? Magyar Péter (Tisza Párt)

Mikor mondta? Április 12.

Hol mondta? A Magyar Hangnak adott interjúban.

Mit mondott? „Szerinte nagy eredménynek számítana, ha a júniusi EP-választáson meg tudnák ugrani az öt százalékos küszöböt. »De nem is az a lényeg, mennyit érünk el, hanem az, a Fidesz mennyit veszít. A korábbi eredményeiket tekintve, ha 45 százalék körüli eredményt hoznak, az már kudarcot jelent, 40 százalék alatt pedig totális vereséget könyvelhetnek el. Akkor Rogán Tóni már másnap repülne, de beleremegne az egész kormány« - jelentette ki.”

Mi lett? A Tisza megugrotta az 5 százalékot, 29,61 százalékot szerzett. A Fidesz 44,76 százalékot ért el, tehát Magyar értelmezése szerint kudarcot vallottak.

Ki mondta? Donáth Anna (Momentum)

Mikor mondta? Április 19.

Hol mondta? A Momentum kampánynyitóján.

Mit mondott?

„Beszéde után megkérdeztük Donáthtól, hogy hány százalékos eredményre számítanak az EP-választáson. Azt mondta, hogy 5 és 10 százalék között bármennyit kaphatnak, de a jelenlegi belpolitikai helyzet dinamikája miatt nem érdemes számolgatni.

Donáth állításának ugyanakkor ellentmond, hogy egy párttag a rendezvényen azt mondta a 444-nek, hogy jelenleg 4-5 százalék körül áll a Momentum, ezért a kemény kampányon fog múlni, hogy legalább Donáthot ki tudják-e juttatni Brüsszelbe.

Megkérdeztük a pártelnöktől azt is, hogy szerinte melyik pártok szereznek majd mandátumot az EP-választáson. Donáth arra számít, hogy a Momentumon kívül a Fidesz, a Mi Hazánk, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, Magyar Péter pártja és a DK küldhet képviselőt Brüsszelbe. A jelenleg 4 mandátummal rendelkező DK viszont szerinte vissza fog esni, mert Magyar feltűnése őket is megborította.”

Mi lett? A Momentumé lett talán a legnagyobb bukás. Az EP-választáson nem jött össze az 5 százalék, de a 4 sem, 3,68 százalékot értek el. Nem jött be az a tippje sem, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt bejutna az európai parlamentbe, a DK visszaesését viszont eltalálta.

Ki mondta? Soproni Tamás (Momentum)

Mikor mondta? Április 19.

Hol mondta? A Momentum kampánynyitóján.

Mit mondott?

„A kampánynyitón beszéltünk Sopronival is. Megkérdeztük tőle, hogy hány százalékos eredményre számít a Momentum fővárosi listájától. Azt mondta, fővárosi frakciójuk megduplázását várja. Ez 6 mandátumot és 18 százalékos listás eredményt jelentene.”

Szerinte a DK-MSZP-Párbeszéd közös listáját is megelőzhetik.

Azt is megkérdeztük tőle, hány budapesti polgármesterrel számol. Elmondta, hogy Terézváros és Józsefváros megvédése mellett arra számít, hogy Zuglóban, Csepelen és Soroksáron is nyernek a momentumos polgármesterjelöltek. Emellett a független, de momentumos támogatással induló Juhász Péter belvárosi győzelmét is reálisnak tartja.”

Mi lett? A Momentum iszonyatosan messze volt a várt 18 százaléktól, az 5 százalékos küszöböt sem sikerült megugrani (4,98 százalék), hat mandátum helyett egyet sem nyertek el. Terézváros, Józsefváros megvédése bejött, a zuglói győzelem is sikerült, Csepelen és Soroksáron viszont nagyon messze voltak a győzelemtől.

Ki mondta? Karácsony Gergely (Párbeszéd)

Mikor mondta? Április 21.

Hol mondta? A Blikknek adott interjúban.

Mit mondott? „Nagyon komoly esélyt látok arra, hogy a Fidesz történelmi vereséget szenvedjen június 9-én.”

Mi lett? Sok rosszat el lehet mondani a Fidesz választási szerepléséről, de a történelmi vereségtől nagyon távol álltak.

Ki mondta? Dobrev Klára, a DK elnöke.

Mikor mondta? Április 24.

Hol mondta? A 444-nek adott interjúban.

Mit mondott? „Nekem az a legfontosabb, hogy hány darab szavazónk lesz, mert ebben szoktuk mérni a sikert. Célunk, hogy sokkal több szavazónk legyen, mint volt.”

Mi lett? A DK-nak a 2019-es EP-választáson 557 081 szavazója volt, most a DK MSZP-vel és Párbeszéddel erősödött listájának 366 093. Ez 190 988-as veszteség.

Ki mondta? Dobrev Klára, a DK elnöke.

Mikor mondta? 2024. május 13.

Hol mondta? A Népszavának adott interjúban.

Mit mondott?

„Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke április elején közölte, hogy a DK, az MSZP és a Párbeszéd-Zöldek szövetsége 23-25 százalékra számíthat a biztos szavazók körében. Reálisnak tartja, hogy sikerül ezt az eredményt hozniuk az EP-választáson?

Reálisnak tartom, és azt látom, hogy a baloldali-zöld, szociáldemokrata politikának ennél is nagyobb támogatottsága van.”

Mi lett? A 23-25 százalék helyett be kellett érni 8,08 százalékkal.

Ki mondta? Magyar Péter (Tisza Párt)

Mikor mondta? Május 22.

Hol mondta? A HVG-nek adott interjúban.

Mit mondott?

„HVG: Az EP-választáson hány mandátummal lenne elégedett?

M. P.: Szerintem egy pár hónapja létező párttól két mandátum is fantasztikus. De jelenleg nem tudok jósolni, nem tudom, milyen hamis tanúkat, milyen atombombákat hoz elő a Fidesz.

HVG: Ha egy párt választási eredményét megnézhetné most, melyik lenne az?

M. P.: A Fideszé. 45 százalék alatt nekik hatalmas vereség. Ha 40 százalék alatt lesznek, végük van. Vagy előrehozott választás lesz, ami nagyon kockázatos, de esetleg bebiztosítják magukat négy évre. Én ezt csinálnám a helyükben. Vagy azt csinálják, mint a szocialisták 2006-ban, semmit, de felhasználják az időt, hogy még többet lophassanak.”

Mi lett? Az előzetesen óriási sikernek tartott 2 mandátum helyett 7. A Fidesz 44,79 százaléka Magyar értelmezésében hatalmas vereség, de nem lett végük.

Ki mondta? Donáth Anna (Momentum)

Mikor mondta? 2024. május 24.

Hol mondta? A Telexnek adott interjúban.

Mit mondott?

„Ha nem jön össze a két mandátum, vállalja a felelősséget, és lemond a pártelnöki posztról?

Az ellenzéki oldalon talán én mutattam a legtöbbet politikai felelősségvállalás terén az elmúlt években. Ahogy a 2022-es választások után is egyedül én vállaltam a felelősséget, most is vállalni fogom, bármi is történjen. Térjünk vissza erre a kérdésre június 9-e után!”

Mi lett? A Momentum nem jutott be az EP-be, Donáth Anna lemondott.

Ki mondta? Orbán Viktor (Fidesz)

Mikor mondta? Május 23.

Hol mondta? A Blikknek adott interjúban.

Mit mondott? Odamegyünk [az EP-be] 21-ből tegyük föl 14, 15, 13, nem tudjuk, mennyi békepárti lesz, hát ettől nem változik meg az erőszak tengelye.

Mi lett? 11 EP-mandátum.

Ki mondta? Orbán Viktor (Fidesz)

Mikor mondta? Május 24.

Hol mondta? Zalaegerszegi és vasvári kampánykörútján, amiről a Telex adott hírt.

Mit mondott?

„Annyi választást nyertünk már, és olyan nagy arányban, hogy a velünk szembeni elvárások magasabbak. Jól kell meghatároznunk, hogy mit is értünk győzelem alatt. És én azt javaslom, hogy olyan célt tűzzünk ki magunk elé, túl azon, hogy minden voksunkat adjunk le a béke mellett, hogy a Fidesz-KDNP szövetsége legyen továbbra is Európa legerősebb politikai szervezete. Mert a legutóbbi európai választáson mi lettünk az elsők. Azzal a kis korrekcióval, hogy van egy párt, a máltai Munkáspárt, amely előttünk végzett, de azt úgy tudjuk kiiktatni, ha azt mondjuk, hogy az nem ér, a sziget nem számít.”

Mi lett? Ha a 45,26 százalékos máltai Munkáspártot csakugyan nem számítjuk, akkor igaz.