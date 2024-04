Mégsem lesz előválasztás Zuglóban, a Szikra beállt a momentumos Rózsa András mögé

Nem lesz ellenzéki előválasztás Zuglóban, miután a momentumos Rózsa András és a szikrás Sudár Orsolya megegyezett, hogy együtt indulnak. Bár a megállapodás összes részletét még nem véglegesítették, az biztos, hogy Rózsa lesz a polgármesterjelölt, az egyéni körzetekben pedig indulnak szikrás jelöltek is. Egyikük biztosan Sudár lesz.

Rózsa a 444-nek elmondta, hogy miután Horváth Csaba MSZP-s polgármester az utolsó pillanatig sem jelentkezett, hogy mégis részt venne az előválasztáson, úgy döntöttek, nem érdemes azt csonka módon megtartani. Mert nem éri el a célt, miszerint egyetlen ellenzéki jelölt álljon szemben a fideszessel. Rózsa azt mondta, a szikrásokkal jól megismerték egymást az elmúlt időszakban, és egyetértettek abban, hogy felelősebb, ha összefognak.

Rózsa azt is mondta, hogy a történtek után nem tudja hiteles, legitim jelöltnek tekinteni Horváthot. Szerinte a szocialista polgármester egyébként tudja, hogy nem áll jól. Az önkormányzat ugyanis az IDEA Intézettől nemrég rendelt egy közvéleménykutatást, aminek titkolja az eredményét. Rózsa az adatokat képviselői adatigénylésben kérte ki, ha két nap múlva sem kapja meg őket, közérdekű adatigénylést nyújt be. A momentumos politikus úgy tudja, hogy a kutatás több mint 10 százalékos előnyt mért neki Horváthtal szemben.

Rózsa tavaly októberben jelentette be, hogy polgármesterjelöltként elindul az önkormányzati választáson. Hadházyval és Gelencsér Ferenc akkori pártelnökkel közös videójában arról beszélt, hogy a kerület rossz kezekben van, és bár Tóth Csabát sikerült eltávolítani a zuglói közéletből, „a pókhálója továbbra is beszövi” a kerületet.

Nem sokkal később bejelentkezett a posztra Sudár is, aki a rákosrendezői mini-Dubaj beruházás elleni tiltakozásra építette kampányát. Márciusban tüntetést is szervezett, amin Karácsony Gergely is részt vett.

photo_camera Sudár Orsolya a mini-Dubaj ellen szervezett tüntetésen Forrás: Sudár Orsolya/Facebook

A zuglói ellenzéki előválasztást eredetileg április 11-14. között rendezték volna. Ezt Sudár és Rózsa közös fotóval jelentette be március elején. Horváth azonban már akkor is elzárkózott az indulástól.

Nem csoda, hogy Horváth ragaszkodik a kerülethez

Zugló kiváló terep az ellenzék számára, a kerületet csak 2002-2006 és 2010-2014 között vezette fideszes politikus. Horváth a 2019-es választás óta polgármester. A szocialista politikust 2022 óta bírálja nyíltan a Momentum.

A polgármester akkor jelentette be a Bosnyák tér új koncepcióját, egy NER-es céggel, Tiborcz István üzlettársának, Balázs Attilának a Bayer Constructjával karöltve. A beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, sőt közérdekű beruházássá nyilvánította a kormány.

Horváthtal kapcsolatban egyéb furcsa hírek is megjelentek a sajtóban. 2023 decemberében például kiderült, hogy havi bruttó 850 ezer forintért dolgozik mellette Tóbiás József volt MSZP-elnök. Tóbiás 2019 októberében adta vissza mandátumát, egy évvel azután, hogy kiköltözött családjával a Kanári-szigetekre, ahonnan néha beingázott a Parlamentbe. A költözést akkor gyereke légúti betegségével indokolta.

photo_camera Horváth Csaba Fotó: Németh Dániel/444

Idén februárban pedig Horváth egy olyan épületet akart megszerezni a kerületnek, aminek a társtulajdonosa Tóth Csaba volt országgyűlési képviselő. Bár Tóthot a 2021-es ellenzéki előválasztáson Hadházy Ákos legyőzte, a szocialista politikus a mai napig a kerületi MSZP elnöke.

Zuglóban a Fidesz az egykori Fidelitas-elnök Borbély Ádámot indítja, aki a 2022-es parlamenti választáson nagyon simán kapott ki Hadházytól. Biztosan lesz Mi Hazánkos polgármesterjelölt, de a Tóthhoz kötődő Összefogás Zuglóért Egyesület is bejelentette, hogy részt vesz a választáson.

Emellett felmerült Harsányi Levente rádiós műsorvezető indulása is. A Fidesz-komform celeb a Magyar Narancsnak azt nyilatkozta, ha kényelmes a szék, átgondolja a jelöltséget.