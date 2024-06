Niedermüller Péter maradt a VII. kerület polgármestere

Nem lesz váltás Erzsébetvárosban, Niedermüller Péter nyerte a polgármesterválasztást.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 100% Budapest Budapest VII. kerület Polgármesterválasztás MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd- ZÖLDEK NIEDERMÜLLER PÉTER 35.46% FIDESZ-KDNP BENEDEK ZSOLT 29.98% MKKP TERDIK ROLAND 12.39% Élhető Erzsébetváros Egyesület GARAI DÓRA 8.87% Színes Erzsébetváros LAJOS BÉLA 8.35% Szolidaritás-Lokálpatrióták7-Helló Pesterzsébetiek DR. HUNWALD GYÖRGY 4.96% Képviselőtestület MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd- ZÖ 5 FIDESZ-KDNP 4 Független 3 MKKP 1 Színes Erzsébetváros 1 Lokálpatrióták7 0 Élhető Erzsébetváros Egyesület 0 Utolsó frissítés június 09., 22:44

Öt éve nehezített pályán, mégis győzött Erzsébetvárosban az ellenzéki összefogás embereként Niedermüller Péter, akkor ráindult (némileg gyanús körülmények között) az ex-MSZP-s Hunwald György és az ex-LMP-s Moldován László is.

Niedermüller most is hasonlóan nehezített körülményekkel nézett szembe. A Fidesz-KDNP Benedek Zsolt erzsébetvárosi önkormányzati képviselőt indította a választáson. De ez volt a kisebbik nehézség. Hunwald megint megmérettette magát, volt civil jelölt (a Színes Erzsébetváros Egyesület színeiben Lajos Béla, aki tett egy kanyart a Tiszába is), a kampányidőszak kezdete előtti utolsó napokban pedig még az MKKP is bejelentette, hogy Terdik Rolandot, a párt kommunikációs vezetőjét küldik harcba.