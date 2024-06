Semjén Zsolt után Magyar Péterrel tárgyalt Manfred Weber

Pénteken az Európai Néppárt elnöke és frakcióvezetője, Manfred Weber délelőtt a KDNP elnökével, Semjén Zsolttal találkozott, délután pedig Magyar Péterrel, a Tisza Párt alelnökével tárgyalt az együttműködésről - írja a hvg. Magyar arról beszélt Webernek, hogy reméli „ez egy gyönyörű európai barátság kezdete”.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Nyitva van az ajtó a Tisza Párt részére, de a döntés nem az én kezemben van, arról a jövő héten fog dönteni az Európai Néppárt frakciója” – mondta budapesti sajtótájékoztatóján Manfred Weber, az EPP elnöke, aki délután találkozott Magyar Péterrel. Weber megerősítette, hogy most csak egy „tényfeltáró misszióra” érkezett Budapestre, ahol délelőtt a KDNP elnökével, Semjén Zsolttal is találkozott.

Mint elmondta, nagyon örül, hogy a Tisza Párt szeretne csatlakozni az Európai Néppárt frakciójához, és azt látja, hogy a képviselőjelöltjeik is jól felkészültek a munkára. Azt, hogy a Tisza Párt örömmel csatlakozna a későbbiekben az Európai Néppárt frakciójához, Magyar Péter is megerősítette nemrég:

„Remélem, hogy ez egy gyönyörű európai barátság kezdete”

Emellett megígérte, hogy konstruktívak lesznek ebben az együttműködésben, és jövő héten ott lesznek Brüsszelben, hogy tárgyaljanak. Magyar szerint néha kritikusak is lesznek, hiszen vannak nagyon érzékeny témák is Magyarországgal kapcsolatban az Európai Parlamentben ugyanakkor készen állnak a konstruktív vitára.

Arról, hogy a Tisza EP-képviselői támogatnák-e Ursula von der Leyen bizottsági elnök újraválasztását, azt mondta, hogy előbb mindenképpen szeretnék meghallgatni a jövőbeli terveit, de természetesen Brüsszelben egy klub tagjai lesznek, így is fognak viselkedni. Később pedig megerősítette, hogy az uniós pénzek hazahozatala létfontosságú Magyarország számára, és fontos lenne lezárni az Európai Parlament által elindított hetes cikkelyes eljárást is.

Weber délelőtt találkozott Semjén Zsolttal, a KDNP elnökével is, aki elmondta, hogy pártja számára erkölcsi és politikai okokból is elfogadhatatlan Magyar Péter személye az EPP-frakcióban, a Tisza Párt pedig a Néppártban. A KDNP ezért távozik az Európai Néppártból, ha felveszik a Tisza Pártot. Képviselőjük, Hölvényi György pedig ebben az esetben a néppárti frakcióból is kilép. Weber elmondta, hogy jó kapcsolatuk van a KDNP-vel, a döntés pedig az ő kezükben van az esetleges kilépésről.

Hölvényi György, aki tehát így szintén kilép a Néppárt Európai Parlamenti frakciójából, tegnap még így fogalmazott a Euronewsnak arra a kérdésre, hogyan reagálna, ha a frakció felvenne egy olyan pártot, aminek deklarált célja, hogy véget vessen az Orbán-korszaknak Magyarországon: „A KDNP több mint 30 éve tagja az EPP-nek. Az, hogy a Tisza Pártból hét EP-képviselő idejön, nem okoz változást a tagságunkban”.

Röviden szóba került a Fidesz 2021-es kilépése is a Néppártból, amire Weber keserű pillanatként emlékszik vissza. Mint mondta, ő hídépítőnek tartja magát, ezért nem könyvelte el sikerként, hogy a Fidesz kilépett.

„A hídépítésnek ugyanakkor vége van, amikor látod, hogy már nem lehet együttműködni.”

Maga Semjén Zsolt pedig kis híján lehülyézte riporterünket, amikor a Békemeneten éppen a KDNP és az APP viszonyát feszegette: