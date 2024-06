Kölnbe költöztünk

Jó reggelt! Még véget sem ért a választás kiértékelése, már elkezdődött az Eb, miközben a háború le sem állt - szóval az uborkaszezonnak egy kicsit várnia kell.

4 kiemelt cikk a hétvégéről:

Deutschland, Deutschland

photo_camera Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Nem csak a magyar válogatott közelmúltjának megidézésével készültünk a szombati meccsre, hanem a helyszínt is alaposan körbejártuk. Köln, ahol élő ember nem járt soha, az egyik legkellemesebb város Európában, ahol a topmenedzserek is sörösüveggel a kézben lazulnak a parkban, festette fel a hangulatot Szily László, aki egy hónapot töltött el a városban nem sokkal az Eb előtt.

Szombaton már tudósítóink járták a várost, akik szerint kedélyesebb volt a magyar szurkolók vonulása, mint 8 éve, de bent sokkolta a nézőket az első félidei magyar játék. Magáról a meccsről itt írtunk, de fut a folyamatosan frissülő élőnk is az Eb-ről, ide érdemes kattintani, ha érdekel, mi zajlik épp.

Nem azt mondták, Feri

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Fideszben sem elég mindenkinek a második-harmadik vonal, ez találkozhat a gazdasági hátországon belüli töréssel. A fővárosi választás még 10 év múlva is hivatkozási alap lesz. Ha a Fidesz veszélyben érzi a hatalmát, simán átírhatja a szabályokat. Ilyesmikről volt szó a választásokat értékelő konferencián. A DK egyik alapítója és az MSZP társelnöke is levonta a következtetést, már csak egy Horn Gábor hiányzik ide.

Írtunk arról a trendről, hogy elfordulnak a Fidesztől a leggazdagabb települések, és képeken mutattuk meg, amit szóban visszaadni nehéz: a Magyar Pétert övező, zavarba ejtő rajongást. Amúgy hétfő reggel tesz valami bejelentést a Tisza Párt vezetője - csak nehogy keresztbe tegyen az uborkaszezonnak!

A Borízű Hang mindenesetre már ismertette a 2026-os, a 2030-as és a 2032-es választások eredményét. A CEU és a Qubit közös podcastjében Tóth Gábor Attila alkotmányjogásznak tettük fel az örökzöld kérdést: demokráciában-e élünk-e?

Újra él a budapesti utca

Igazi, európai értelemben vett, polgári, konzervatív tüntetést tartottak Bayer Zsolték kergetőzéssel, anyázással, négerezéssel. A parázs hangulatú demonstráción megjelent egy Magyar Péter-hasonmás, de hamar menekülnie kellett.

Újra akcióban a radikális vegán aktivisták! Művéres női testek és csecsemősírás keltették a bűntudatot a Hősök terén.

Békekonferencia és az új front

photo_camera Patriot rakéta csíkja Kijev egén miután elfogott egy orosz drónt a lakónegyed fölött. Fotó: MUSTAFA CIFTCI/Anadolu via AFP

Véget ért a békekonferencia Svájcban, Magyarország is aláírta a zárónyilatkozatot, amely szerint a béke alapja Ukrajna területi épsége.

A háború közben folyik tovább, az új frontot pedig két kiemelkedő elemző, Rácz András és Jójárt Krisztián is bejárta. Nekünk írt közös elemzésük szerint az orosz előrenyomulás továbbra is folyamatos, de hirtelen orosz áttörés egyelőre nem valószínű. A harkivi offenzíva is ezt mutatja, ennek ellenére az oroszok mindent megtesznek, hogy a lakosságot fenyegetésben tartsák, és az életüket a pokollá tegyék.

Kultúr

Jeti Mozi: Zurbó Dorottya dokumentumfilmje Bhutánban játszódik, és két tinédzsert mutat be, akik közül az egyikük apja nyomdokaiba kényszerül lépni, hogy fennmaradjon a buddhista monostor, míg a másikuk profi focikarrierről álmodik.

A második világháború végén Budapest romokban hevert. Az újjáépítés első lépése az volt, hogy valakinek el kellett döntenie, mi az, ami még menthető a szétbombázott városban. Ez a személy pedig a legtöbb esetben egy alacsony, törékeny nő volt, aki később New York-i felhőkarolókat épített: Pécsi Eszter.

És ha már Nem York: a Times hosszú cikkben mutatja be Azahriah karrierjét furcsa viszonyát a politikához.