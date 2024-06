A legerősebb ellenfél ellen kell megőriznie továbbjutási esélyeit a magyar válogatottnak

Magyarország a házigazda Németországgal találkozik szerdán 18 órától a stuttgarti Mercedes-Benz Arénában, és pontszerzésre volna szüksége ahhoz, hogy saját kezében tudja sorsát a harmadik, Skócia elleni csoportmeccs előtt.

Marco Rossi csapata 3-1-es vereséget szenvedett a Svájc elleni első mérkőzésen. A magyar válogatott magához képest nagyon pontatlanul és kirívóan sok egyéni hibával játszott, főleg a védelme látszott sebezhetőnek.

Mint azt nyilatkozta, Rossi mindenképp változtatni fog a felálláson, ami nem meglepő, mivel az első meccs második félidejében, a cserék után, látványosan feljavult a csapat játéka.

Lang Ádám egész biztosan nem lesz újra kezdő, erről beszélt is a keddi sajtótájékoztatón, helyét Bolla Bendegúz foglalhatja el. Dárdai Márton is kezdő lehet, Szalai Attilát válthatja a védelem tengelyében. A magyar keretben Nego Loic és Balogh Botond sérülés miatt biztosan nem lép majd pályára, a németeknél mindenki egészséges.

A németek a nyitómeccsen 5-1-re lelépték Skóciát, és toronymagas esélyesei a meccsnek. Julian Nagelsmann várhatóan nem változtat a győztes csapaton. Minden poszton világklasszisaik vannak, de talán a középpálya a legerősebb az összes csapatrész közül: Andrich és Kroos szűr majd középen, előttük Gündogan, Wirtz és Musiala támad majd, az egyetlen csatár Havertz lesz. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány azt nyilatkozta, hogy a magyarok nagyjából a skótokkal azonos játékerőt képviselnek, és semmiképp nem fogják alábecsülni őket.

Magyarország veresége esetén sem esik ki egészen biztosan, mert a 24 csapatos lebonyolításban a csoport harmadikok közül is a legjobb négy továbbjut. A németek elleni vereség esetén viszont már egy Skócia elleni győzelem sem jelentene biztos továbbjutást. És mivel a végelszámolásnál a gólarány is számíthat, az sem mindegy, hány góllal szenved vereséget a magyar csapat szerdán. Ha vereséget szenved.

Ha egy döntetlent sikerülne kiharcolni, a saját kezében marad a magyar válogatott sorsa, győzelem esetén pedig egy döntetlen is elég lehetne Skócia ellen. Erre nem látszik sok esély – a fogadóirodák 10-szeres pénzt fizetnek a magyar győzelemért –, de ezzel együtt tény, hogy Rossi válogatottja az elmúlt években több nagycsapatot meg tudott szorongatni, éppenséggel a legutóbbi Európa-bajnokságon is. Akkor Franciaország ellen (odahaza) sikerült kiharcolni egy 1-1-es döntetlent, majd 2-2-re végeztek a németek ellen Münchenben, és csak hajszálon múlt a továbbjutásuk. (Az első meccsen 3-0-ás vereséget szenvedtek a portugáloktól.) Ez a német válogatott annál is erősebbnek látszik.

Az A csoport második fordulójának második meccsét 21 órától rendezik: Skócia találkozik Svájccal a kölni RheinEnergieStadion-ban.