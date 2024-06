Szoboszlai: Lehet ez volt a probléma, hogy nem reálisan gondolkoztunk, és túl nagy elvárásokat raktunk magunk elé

Szemlátomást meglehetősen megtörve nyilatkozott a második csoportmeccs után a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik:. A németektől elszenvedett 2-0-ás vereség után a középpályás egyetértett azzal, hogy az első meccshez képest. teljesen más arcát mutatta ma a csapat, mert az eredmény nem úgy alakult, ahogy elképzelték, de futómennyiség és hozzáállás rendben volt, a helyzetek is megvoltak, és védekezni is védekeztek, úgy ahogy tudtak.

De a német válogatott volt az ellenfél, nagy minőséggel bíró játékosokkal van tele a csapat, még jobban védekező ellenfelet is átjátszottak már. Szoboszlai beszélt arról is, hogy a játékosok között volt egy megbeszélés, ahol mindenki felfogta, hogy hova is jöttek, mit is akarnak, „de nem tud mit mondani, ma is kevés volt”.

Kérdezték a németek első góljáról is, szerinte jobb, ha nem mond erről véleményt, mert abból lesz a probléma, de szerinte is szabálytalanság volt.

A harmadik, skótok elleni meccs kilátásairól elmondta, hogy mindig próbál pozitív maradni, alapból egy pozitív srác, de két lábbal kell a földön járjanak. Nem gondolja, hogy bármennyire percre fel fogják adni, ki fogják élvezni az utolsó mérkőzést, és ha bravúrt tudnak csinálni, akkor csinálnak, de ha nem, akkor ebben sajnos ennyi volt.

Kitért arra is, hogy a közönségre ismét nem lehet panaszt, és köszönnek minden támogatást, kelleni fognak a skótok ellen is.

„De igen, mi se így gondoltuk, hogy ez így lesz. Nehogy azt gondolja bárki, hogy nem győzni jöttünk ide, nem továbbjutni jöttünk ide. De azért fel kell mérni az erőviszonyokat”, mondja Szoboszlai, hogy milyen csoportba kerültek, milyen csapatokkal, játékosokkal kell játsszanak.

„Kicsit reálisnak kell maradnunk, lehet ez volt a probléma alapból az egész sztorival, hogy nem reálisan gondolkoztunk, és túl nagy elvárásokat raktunk magunk elé” - mondja Szoboszlai, aki azzal folytatta, hogy mindig is próbálta a csapatot lecsillapítani, mindenkit beburkolni, hogy „gyerekek, azért magyarok vagyunk”, és rohadt jó, hogy 16 mérkőzés van egy vereséggel a hátuk mögött, de azért gondolják végig, hogy Svájccal játszanak vagy a németekkel. És akkor a skótokkal még nem is játszottak, de ők se egy gyenge csapat, tette hozzá a legvégén.