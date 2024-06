A háborúval riogató Fidesz-plakát helyére a hadsereg toborzós plakátja került a Rogán Antal faluja felé vezető úton

A Fidesz a kampányban teleszórta a „Stop, háború” feliratú óriás- és egyéb méretű plakátjaival az országot. Akkora töménységben sehol nem nyomatták ugyan a háborús pszichózist, mint a Mexikói úton, de jutott belőle Battonyától Nemesmedvesig. Vagy ha oda nem is – nem tudjuk –, abba a tőle nem egészen húsz kilométerre lévő buszmegállóba legalábbis biztosan, ami Szentgotthárd nyugati részén, a Tótfalusi úton van.

És aminek a helyén most egy katona mosolyog a Honvédelmi Minisztérium (HM) toborozóplakátján.

Hogy a két kép pontosan mikor készült, nem tudni biztosan, mindenesetre nem ez az egyetlen eset. A Redditen arról írnak, hogy Mosonmagyaróvár és Levél között a Fidesz BÉKE feliratú plakátja helyére került az Irány a sereg toborzóplakát, illetve van, ahol a kettő egymás mellett is megfér:

Olvasónk, Tamás pedig a következő csendéletet küldte Szegedről:

photo_camera Fotó: Olvasónk

A szentgotthárdi buszmegálló pontos címét egyébként azért emeltük ki, mert ez a Tótfalusi út, amit a város után 7454-es útnak hívnak, történetesen az, amelyről Szentgotthárdtól néhány kilométerre nyugatra a Rogán Antal gyermekkorának helyszínére, Szakonyfaluba vezető út leágazik (a településen Rogán testvére, Rogán Valéria a Fidesz-KDNP színeiben tarolt sokadszorra, kihívó nélkül a polgármester-választáson).

A kormányzati kommunikációért és a nemzetbiztonságért is felelős Rogán Antallal készült interjúnkban a párt- és kormányzati kommunikáció összefonódásairól is kérdeztük. Rogán azt mondta, nem látja, hogy a háborús plakátok tömegesen szorongást okoznának. A Mexikói úton szakmányban kihelyezett háborús plakátok kérdésében pedig azt mondta, az ügyben ő is a nemtetszését fejezte ki a kommunikációs ügynökség felé – ezen a ponton, mikor munkatársunk jelezte, hogy az egy fideszes plakátdömping volt, Rogán módosított, és azt mondta, más plakátokra gondolt.

A Magyar Honvédség „Szeretem, megvédem!” mottóval indított toborzókampányt a hét elején ebben a 44,7 százaléknyi (plusz Mi Hazánk) a békepárti országban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a kampány megnyitóján azt mondta, hogy sokan vannak, akikben megérett a gondolat, hogy cselekedni szeretnének Magyarországért, ezért is indították el kifejezetten a területvédelmi tartalékosok toborzására koncentráló kampányt. A Magyar Honvédség hét területvédelmi ezredébe toboroznak tartalékosokat.



photo_camera Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A tartalékos szolgálatot tanulmányok és civil munka mellett is lehet végezni. „A területvédelmi tartalékos katonák elsődleges feladata, hogy szükség esetén kiképzett katonaként helyben, lakókörnyezetükben segítsék a honvédség munkáját” – olvasható az Irány a sereg! oldalán.

Tartalékos katonaként a kiképzésen túl három év alatt maximum három hónapra hívhatnak be tényleges szolgálatteljesítésre, cserébe fix és versenyképes jövedelmet, valamint rendelkezésre állási díjat is ígérnek. A tartalékosi pályáról azt ígérik, ha az ember megfelel a feltételeknek, bármikor átnyergelhet a katonai pályára is.