Joe Biden szerint azért teljesített rosszul a vitán, mert jetlagje volt

Joe Biden szerint azért teljesített rosszul az elnökjelölti vitán, mert jetlagje volt, „nem volt okos több alkalommal körbeutazni a világot” a vita előtt.

Az amerikai elnök egy kedd esti magánadománygyűjtésen beszélt Virginiában. Elmondása szerint figyelmen kívül hagyta a stábja figyelmeztetését, ezért „majdnem elaludt a színpadon”. Hozzátette, hogy „ez nem kifogás, de magyarázat”. Az elnök bocsánatot kért a vitán nyújtott teljesítményéért, és „kritikusnak” nevezete, hogy megnyerje a választást.

A demokrata jelölt számára rettenetesen sült el az első megméretés: finoman szólva sem nyújtott meggyőző teljesítményt, fakó hangon beszélt, többször belezavarodott a mondandójába, nem csapott le magas labdákat. Sajtóbeszámolók szerint a párton belül is katasztrofálisra értékelték a produkcióját, magas szinten is téma lett, hogy le kellene őt cserélni. Biden azonban bejelentette, hogy nem lép vissza, noha a New York Times szerkesztősége is kérte, hogy tegye meg, mert ezzel csak növeli Trump esélyeit. Biden a családjával is egyeztetett a visszalépésről, de ennek is az lett az eredménye, hogy nem lép vissza. (BBC)