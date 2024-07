Joe Biden kampánya egy utolsó interjún múlhat

Kritikus pontra kezd érni a Joe Biden állapotával kapcsolatos kétségbeesés a Demokrata Pártban az amerikai elnök Trumppal folytatott vitáján mutatott katasztrofális teljesítménye után. Miután a demokraták meghatározó figurái hiába várták, hogy Biden maga próbálja meggyőzni őket az alkalmasságáról, végül ők kényszerítették ki egy szerdai találkozót az elnökkel. A CNN és a Politico értesülései szerint ezen egy sor demokrata párti kormányzó és kongresszusi vezető találkozott az elnökkel.

A Guardian értesülései szerint ezen a megbeszélésen az elnöknek sikerült maga mögé állítania a kormányzók egy részét: Tim Walz (Minnesota), Wes Moore (Maryland), Gavin Newsom (Kalifornia) és Kathy Hochul (New York) a zárt ajtós megbeszélés után támogatásukat fejezték ki.

Biden öröme azért nem lehet felhőtlen, ugyanis vannak olyan kongresszusi képviselők, akik nyilvánosan is felszólították, hogy lépjen vissza valaki más javára az elnökjelöltségtől, aminek azonban egyelőre határozottan ellenáll.

Tim Ryan korábbi demokrata képviselő hétfőn még arról beszélt, hogy Biden helyén inkább Kamala Harris alelnököt szeretné látni. A 2020-as Biden-kampányban aktívan szerepet vállaló James Clyburn képviselő kedden finomabban fogalmazott: állítása szerint szeretné, hogy Biden versenyben maradjon, de ha mégis kiesik, támogatná Harrist is. A legegyértelműbb Lloyd Dogget texasi demokrata kongresszusi képviselő volt, ő egyenesen azt mondta:

Bízom benne, hogy meghozza ezt a fájdalmas és nehéz döntést, hogy visszavonul.



Magyarázat mindenre



Biden kedden ugyan bocsánatot kért a vitán nyújtott teljesítményéért, de azt azzal magyarázta, hogy nagyon fáradt volt az előző hetek európai útjai miatt, mint mondta, majdnem elaludt a vita alatt.

A kármentésbe a Fehér Ház is beszállt, Karine Jean-Pierre elnöki szóvivő szerint Bidennek csak „rossz estéje volt” múlt csütörtökön. A szóvivő szerint maga Joe Biden is elismeri, hogy nem fiatal (81 éves), és nem beszél már olyan gördülékenyen, mint régen, emellett lassabban is jár, de – emelte ki az elnökjelölti vitát követő első fehér házi sajtóértekezleten Karine Jean-Pierre – tudja, miként kell az amerikai emberek érdekében teljesíteni, és tudja, miként kell ismét talpra állni.

A sajtóértekezleten felmerülő, az elnök egészségi állapotára vonatkozó kérdésekre a szóvivő úgy reagált: Joe Biden átfogó orvosi vizsgálatának eredményeit a Fehér Ház évente nyilvánosságra hozza, ez megtörtént idén februárban is, de további, a kognitív képességekre vonatkozó vizsgálatot az elnök orvosai nem tartanak szükségesnek.

Úgy tűnik azonban, hogy a közvéleményt egyelőre sem Bidennek, sem stábjának nem sikerült megnyugtatnia.

Lejtmenet



A New York Times, miután pénteken szerkesztőségi cikkben szólította fel Bident a visszalépésre, most arról írt nagyobb összeállítást, hogy az elnök mentális és fizikai állapota az egy évvel ezelőtti önmagához képest is sokat romlott az elmúlt hónapokban.

A cikkben számos, Bidenhez közeli forrást idéznek arról, hogy bár az elnöknek továbbra is vannak összeszedett pillanatai és vannak jó formában megúszott fellépései, de egyre többször fagy le, és „már nem ugyanaz, mint amikor három és fél éve hivatalba lépett”.

photo_camera Joe Biden 2023. szeptember 10-én Hanoiban. Fotó: NHAC NGUYEN/AFP

Biden júniusban előbb a normandiai partraszállás évfordulójára utazott Franciaországba, találkozott Zelenszkij ukrán elnökkel is, majd a G7 csúcstalálkozóján vett részt Olaszországban. Ezeken a programokon az őt közelről látók szerint is feltűnően zavartnak tűnt időnként - mint ezen a Fehér Házban tartott júniusi koncerten is:

link Forrás

Az anonim beszámolók egy része éles hanyatlásról számol be, egy „magas rangú európai tisztviselő” pedig, aki a franciaországi eseményeken szintén jelen volt, név nélkül azt mondta, hogy az előző ősz óta észrevehetően romlott Biden fizikai állapota, ami „megdöbbentette” az európaiakat.

Az utazások annyira kimerítették az amerikai elnököt, hogy a stábja két nappal lerövidítette a Trumppal tervezett vitára való felkészülését, hogy többet pihenhessen. A hatnapos tréningen a szeánszok soha nem kezdődtek délelőtt 11 előtt, és Biden minden nap kapott időt a délutáni alvásra is. A mutatott teljesítmény alapján így sem sikerült eléggé rápihenni az előzetesen különösen fontosnak gondolt eseményre.

A hírek szerint Biden családja, elsősorban a First Lady élesen ellenzi a visszalépést. Biden a hétvégén több csatatérállamban készül kampányolni, de még előtte az ABC Newsban ad interjút a „Good Morning America”-t vezető George Stephanopoulosnak. A stábjában abban bíznak, hogy ez az interjú állítja majd valamennyire helyre legalább a demokrata közegben Biden megítélését.

Igaz, ezzel nem mindenki van így: Nancy Pelosi kaliforniai képviselő – aki állítása szerint a vita óta nem beszélt Bidennel – kedden az NBC-nek azt nyilatkozta, szerinte az elnöknek nem kéne interjút adnia. Pelosi hozzátette azt is: jogosan merülnek fel kérdések azzal kapcsolatban, hogy Biden teljesítménye a vitán csupán „epizód”, vagy inkább „állapot” volt-e.