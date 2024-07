Medvegyev most a visszafordíthatatlan ukrán NATO-csatlakozáson viccelődik

Mind a 32 NATO-tagállam vezetője, így Magyarországról Orbán Viktor is aláírt egy nyilatkozatot az ukrán NATO-tagság visszafordíthatatlanságáról. A washingtoni NATO-csúcson született nyilatkozat az eddigi leghatározottabb Ukrajna NATO-tagságának kérdésében.

Az esetről, a maga stílusában, megemlékezett Dimitrij Medvegyev orosz exelnök-exminiszterelnök, a nemzetbiztonsági tanács helyettes vezetője is.

Ukrajna útja szerinte kétféleképpen érhet véget: 1. Eltűnik Ukrajna. 2. Eltűnik a NATO.

A legjobb persze az, ha mindkettő.

The Washington Summit Declaration of July 10 mentions “the irreversible path of Ukraine” to NATO. For Russia, 2 possible ways of how this path ends are acceptable: either Ukraine disappears, or NATO does. Still better, both.