Nicolás Maduro marad Venezuela elnöke

Nicolás Maduro elnök nyerte a venezuelai választást a választási tanács által közzétett részeredmények szerint, írja a BBC.

photo_camera Nicolás Maduro, miután leadta szavazatát. Fotó: JUAN BARRETO/AFP

A Nemzeti Választási Tanács vezetője - egyben Madura közeli szövetségese -, Elvis Amoroso szerint 80 százalékos feldolgozottságnál Maduro elnök a szavazatok 51,20 százalékát szerezte meg, míg fő riválisa 44,02 százalékot kapott.

Az ellenzék Edmundo Gonzálezt támogatta, 11 év után váltották volna le Madurót, a közvélemény-kutatások is az ellenzéki politikus győzelmét jósolták.

A szavazatszámlálás során elkövetett visszaélések miatt az ellenzék közölte, hogy fellebbez az eredmény ellen. Az ellenzék több ezer delegáltat küldött a szavazóhelyiségekbe országszerte, de sok szavazóhelyiségben távozásra kényszerítették őket. Az ellenzék arra is felszólította támogatóit, hogy a szavazóhelyiségeknél őrködjenek, hogy az urnazárást követő „döntő órákban” ellenőrizhessék a szavazatszámlálás folyamatát.

Az előző, 2018-as választás sem volt a legtisztább, és sokan most is szabálytalanságoktól tartottak. A félelmet tovább erősítette, hogy Maduro azt mondta, hogy akárhogy is, de győzni fog. Az ellenzék ennek ellenére pozitívan állt a választásokhoz, azzal érvelve, hogy ha támogatóik tömegesen elmennek szavazni, az nagyon megnehezíti a kormány számára, hogy elcsalja a választást.